YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı:

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı:

- "Balıkesirli çiftçimizin her daim yanındayız"



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Savaştepe ilçesinde bulunan bir süt işletmesini gezdi. Tesisi gezerek üretim bandı hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, "Balıkesirli çiftçimizin her daim yanındayız" mesajı verdi.

Savaştepe ilçesinde bulunan süt tesisini ziyaret eden Vali Yazıcı, işletmenin idari ve üretim noktalarında incelemelerde bulundu, yetkililerden üretim safhaları hakkında bilgi aldı. 1997 yılından beri hizmet verdiklerini söyleyen işletme sahibi Veli Ömer, süt ve süt ürünleri kapsamında beyaz peynir, sepet peyniri, yoğurt, ayran, tereyağı ve yöresel peynirler üretebilecek altyapıya sahip olduklarını belirtti.



'Yeni istihdamlar için buradayız'

Vali Yazıcı, bu tür işletmelerin olmasının istihdam açısından il ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını kaydetti. Vali Yazıcı, "İşletmenin modernizasyonla, yeni ve etkili tekniklerin kullanılması ile beraber, üretimin kaliteli ve yeterli olması açısından gayet önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sütün besin değeri açısından vazgeçilmez ürün olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, "Buradaki çalışanların yanı sıra birçok çiftçimiz ürünlerini bu işletmeye getiriyor. Yani buradan binlerce kişi ailesini geçindiriyor, ekmek parasını kazanıyor. Hayvansal ürünlerin işlenerek piyasaya sürülmesi, katma değerinin arttırılması lazım, onun için bu tür işletmeler önemli, bunun geliştirilmesi için valilik olarak daima destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye'yi doyuran il dediğimiz Balıkesirli çiftçimizin her daim yanında olmamız gerekiyor. Bu bizim görevimiz. Bölgemizin sütü kaliteli. Bu kalitemizi artırarak devam ettireceğiz. Balıkesir olarak bize yakışanı yapmaya devam edeceğiz. Balıkesir çiftçisi, Balıkesir süt üreticisi Türkiye'de layık olduğu zirvede konumda kalmaya devam etmeli.Şehrimizde üretim yapan istihdam sağlayan bütün firmalarımızın her zaman destekçiyiz. Biz Balıkesir'imizi seviyoruz. Sevgimizin ispatını da en iyi hizmeti yapmakla göstereceğiz" dedi.

Savaştepe ziyaretinde Vali Ersin Yazıcı'ya Savaştepe Kaymakamı Metin Yılmaz, Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriyya Erdurmuş eşlik etti.

(HT-BD)



12.04.2017 11:37:23 TSI

NNNN