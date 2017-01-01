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Meram muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı



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KONYA (İHA) - AK Parti 25. Dönem Şanlıurfa Milletvekili ve Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür düzenlenen istişare toplantısında Meram mahalle muhtarları ve azalarıyla bir araya geldi.

Meram Atiker Düğün ve Toplantı Merkezi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti 25. Dönem Şanlıurfa Milletvekili ve Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Mazhar Bağlı, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Tosunoğlu, AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Özdemir, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, teşkilat mensupları, meclis üyeleri, muhtarlar ve azaları katıldı.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, "Meram 16 Nisan sabahına daha farklı uyanacak. 115 muhtar ve azaları, ilgili siyasi partimize ve milletvekillerimize verdiği destekle daha farklı uyanacak. Çünkü Türkiye yeni bir yola girecek. Bizler Meram muhtarları olarak son derece gururlu ve mutluyuz. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın misafiri olduk. Bizlere verdiği müjdeyle muhtarlar şahlandı ve ayağa kalktı. Bu seçimin vatanımıza, milletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran ise, "16 Nisan'da Konya'daki 1200 muhtarımızla hep birlikte 'Evet' diyoruz. 1,5 ay boyunca Konyamızın ilçelerini gezdik. 16 Nisan'da büyük Türkiye için hep birlikte 'Evet' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Büyük bir tarihsel kırılmanın eşiğindeyiz"

Tarihin ve medeniyetlerin kalbi olan coğrafyamızda büyük bir tarihsel kırılmanın eşiğinde olduğumuza dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Gaflet, dalalet ve hiyanet ehline karşı yerli ve milli duruşumuz oldukça önemlidir. Ünlü bir düşünür; 'İnce bir buz tabakasında paten kayıyorsanız kurtuluş şansınız sürat yapmaktan geçer' diyor. Siyasi, iktisadi ve askeri olaylara baktığımız zaman Türkiye de şu anda bu buz tabakası üzerinde gidiyor. Hızlı bir şekilde hükümet sistemimizi değiştirmemiz gerekiyor. Güçlü devlet olmanın gereği; siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamadan geçer. Biz de bunu sağlayarak güçlü Türkiye'nin yolunu hep beraber açmış olacağız. Anayasal seviyede kriz üretmeye elverişli olan bu sistemin değişimiyle; meşruiyetini halktan alan yapısıyla anti demokratik müdahalelere de kapımız ebediyen kapanmış olacaktır. Demokratik bir devlet olmanın yolu; demokrasisini darbelerden, darbecilerden, darbeye zemin hazırlayan her türlü dinamikten tamamen tasfiye etmekten geçer" şeklinde konuştu.



"Prangalardan kurtulacağız"

16 Nisan'da yapılacak halkoylamasının tarihi öneme haiz olduğunu vurgulayan AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür ise, "16 Nisan, Türkiye'nin prangalarından kurtulacağı bir tarih olacak. Huzur, güven ve istikrar üçlüsüne ek olarak yapılacak kamusal değişiklikle tüm vesayetleri inşallah kaldırmış olacağız. Hızlı karar alan, hesap verebilir bir yönetim sistemine geçilecek, koalisyonların olmayacağı, çift başlılığın ortadan kalkmasıyla orta ve uzun vadede nitelikli yatırımların önü açılacak. Herkes işine gücüne bakacak. Genç kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakacağı, inisiyatif alacağı, 'ben de varım' diyeceği bir döneme geçilecek. Sürdürülebilir istikrar süreciyle işsizliğin azaldığı, eğitim kalitesinin yüksek olduğu bir nesil ile daha müreffeh bir yaşama hep birlikte kavuşacağız" ifadelerini kullandı.



"Milletimiz çok asil bir millettir"

Millete güveni esas aldıklarını kaydeden AK Parti Konya Milletvekili Halil Etmeyez de, "Bu millet 21 yaşında Fatih Sultan Mehmet'i yetiştirmiş ve İstanbul'u fethettirmiş. Çağ açıp çağ kapatmış. Yavuz Sultan Selim'i yetiştirmiş; Osmanlı devletini iki katına çıkarmış. Kanuni Sultan Selim'i yetiştirmiş; 3 kıtada at koşturmuş. Atatürk'ü yetiştirmiş; Kurtuluş Savaşı'na öncülük edip Cumhuriyet'i kurmuş. Menderes'i yetiştirmiş; milletin adamı olmuş. Özal'ı yetiştirmiş; ülkeyi dünyaya açmış. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ı yetiştirmiş; dünya lideri olmuş. Bundan sonra da bu millet bağrından bir evladını yetiştirir, devletin tepesine oturtur ve dünyaya da meydan okur. Milletle oyun olmaz, bu millet asil bir millettir. Bu millet, medeniyetler kurmuş, büyük devletler kurmuş ve dünyaya hükmetmiş bir millettir. Birilerinin kapısında kul, köle olacak bir millet değildir. O nedenle bu değişimi yapmak istiyoruz" dedi.



"Milli irade kurucu irade olacak"

AK Parti 25. Dönem Şanlıurfa Milletvekili ve Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Mazhar Bağlı da, "Bir sonraki nesle iyi bir sistem tesis etmek için mutlaka bu hükümet etme biçimini değiştirip kendi kodlarımızla, kendi kültürümüzle, kendi geleneğimizle barışık bir sistem kurmalıyız. Bu anayasa değişikliğiyle şu gerçekleşecek; Bundan sonra herhangi bir kanun çıktığı zaman millet şöyle düşünecek; 'Konya'daki muhtarımızın değerlerine aykırı mı değil mi? Meşruiyet kriteri değişecek, milli irade kurucu iradeye dönüşecek. Bu da bizim kültürümüzün, inancımızın, değerlerimizin bir devlet sistemi olması demektir. Bunun için ne kadar çok çaba gösterirsek geleceğimizi de o kadar teminat altına almış oluruz" diye konuştu.

(AH-Y)



12.04.2017 11:37:42 TSI

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