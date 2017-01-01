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Domaniç'te kan bağışı kampanyası



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Türk Kızılayı Kütahya Kan Bağış Merkezi ve Domaniç Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile kan bağışı kampanyasına düzenlendi.

Kan bağışı kampanyasına Domaniç Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, kan vererek destek oldu.

Domaniç Hisar İlkokunda düzenlenen kan bağışı kampanyası sırasında Kaymakam Karaoğlu, öğrencilere tatlı ikram etti. Karoğlu, öğrencilere kan bağışının ne kadar önemli olduğunu, ileride büyüyüp kan bağışı yapma yaşına geldiklerinde ihmal etmeden gönüllü ve düzenli bağışçı olmalarını, verilen her kanın hayat kurtardığını anlattı.

Kaymakam Bünyamin Karaoğlu ve Türk Kızılayı yetkilileri Kan bağışına yoğun ilgi gösteren Domaniç halkına teşekkür etti. (YD-EFE)



12.04.2017 11:38:40 TSI

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