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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün hizmet binasında sona geliniyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:32
Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün hizmet binasında sona geliniyor
Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün hizmet binasında sona geliniyor

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası yapımında sona gelindi. Ağustos ayında yapımı tamamlanması planlanan Edirne Emniyet Müdürlüğü binasının Eylül ayında hizmet vermeye başlaması düşünülüyor.
2015 yılında, Edirne eski Emniyet Müdürü Cemil Ceylan zamanında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Trakya Bölge Müdürlüğü binasının karşısındaki alana 25 milyon maliyetle yapımına başlanan Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasında son rötuş yapılıyor.
Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile Edirne'nin tarihi dokusuna uygun bir projede, emniyete bağlı tüm birimlerin bu binada toplanacak. Son teknolojiye uygun tasarlanan emniyet binanın ısınması ve soğutması merkezi bir sistem tarafından sağlanacak.
Öte yandan, şu anda kullanılan Emniyet Müdürlüğü binasının ise, çevik kuvvet ve özel harekat birimlerine hizmet vermesi düşünülüyor.
(EY-MEF-Y)

12.04.2017 11:38:40 TSI
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