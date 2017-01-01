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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Başkan Abdullah Aktaş: Birlikten güç doğar

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:32
Başkan Abdullah Aktaş: Birlikten güç doğar
Başkan Abdullah Aktaş: Birlikten güç doğar

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Simav Yaykın Beldesi Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Aktaş, İzmir'de düzenlenen ve 16 derneğin katıldığı toplantıda Kütahyalı dernekler için birlik vurgusu yaptı.
Aktaş dernekler adına yaptığı açıklamada, "Kütahyalı Dernekler Birliği, 2014 yılı Şubat ayında yapılan ilk toplantıda, 21 derneğin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Bu zaman zarfında 2 dernek yasal olarak kapanmış ve dernek sayısı 19 a düşmüştür. Bugüne kadar da tüm Kütahyalı Dernekler olarak 3 kez geniş katılımlı toplantılar yapmış, Kütahya sınırlarından kopup gelen, önemli yer ve mevkideki, bürakrat, siyasetçi, eğitimci ve müdürlerini bir araya getirerek, İzmir'deki Kütahyalıların kendi gücünü görmesini sağlamıştır. Ayrıca dar çerçevede de defalarca toplanıp istişareler edilmiş, birbirleri arasında dayanışmasını sürdürmüştür ve sürdürmeye devam edecektir. Kütahyalı Dernekler Birliği yaptığı son toplantısında radikal kararlar almış, birllikten ayrılan Derneklerin, dışındaki dernekler ile yoluna devam etme konusunda görüş birliğine varmıştır. Bugün itibariyle 15 derneğe ulaşmış, 16. Kütahyalı dernekte yakın zaman içinde bu birliğe dahil olacaktır. Birlik bünyesindeki her dernek, ayrışmayı değil birleştirici olmayı desteklemiştir. Bugün bünyesindeki Kütahya'nın çeşitli ilçe ve yörelerinden 16 dernekte bunun kanıtıdır. Hiç bir oluşum yada şahsı, kendisine rakip yada rekabetçi olarak görmeden, oluştuğu ilk çizgisinde yoluna devam etmektedir. Bünyesindeki, Dernekler arasında, tam kaynaşma ve istişareyi tamamladığında çok farklı bir kurum olarak Kütahyalı hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edecektir, birlikten güç doğar" ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

12.04.2017 11:39:06 TSI
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