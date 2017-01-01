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Düzce Üniversitesi Parkinson Hastalığına Karşı Farkındalık Oluşturuyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:33
Düzce Üniversitesi Parkinson Hastalığına Karşı Farkındalık Oluşturuyor
Düzce Üniversitesi Parkinson Hastalığına Karşı Farkındalık Oluşturuyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı, Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları polikliniğini yürüten Doç. Dr. Yıldız Değirmenci tarafından, Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği işbirliğiyle Parkinson hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünya Parkinson Günü" etkinliği düzenledi.
Düzce Neris Restoran'da düzenlenen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kıbrısçık Belediye Başkanı Doğan Dağ, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ali Nihat Annakkaya, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdulkadir İskender, Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hulusi Keçeci ve Doç. Dr. Yıldız Değirmenci ile Parkinson hastaları ve aileleri katıldı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldız Değirmenci, hasta ve hasta yakınlarına etkinliğe yoğun katılım sağladıkları için teşekkür etti. Hastaları kendilerinden ayrı görmediklerinin ve Parkinson hastalarıyla büyük bir aile olduklarının altını çizen Doç. Dr. Yıldız Değirmenci, Parkinson hastalığının 200. yılı dolayısıyla bir araya geldiklerini söyleyerek her zaman hastaların yanında olduklarını sözlerine ekledi.
Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği'nin etkinliğe tam destek verdiğini belirten Doç. Dr. Yıldız Değirmenci, Düzce'nin, Derneğin 11 merkezinden biri olduğunu ifade ederek programda emeği geçenlere teşekkür etti.
Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hulusi Keçeci ve Doç. Dr. Yıldız Değirmenci başta olmak üzere etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.
Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin büyük bir özveriyle hastalara hizmet ettiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Çakar, Parkinson hastalarının ve ailelerinin zor süreçlerden geçtiğini belirterek tüm hastalara şifalar diledi. Hastalıklarda takip, izleme ve kontrolün teşhis ve tedavi kadar önemli olduğuna vurgu yapan Rektör Çakar, Dünya Parkinson Günü etkinliğinin de hastaları izleme açısından büyük anlam ifade ettiğini dile getirdi. Düzce Üniversitesi öğretim üyelerinin hastalarla bir aile ortamı oluşturduğunu söyleyen Rektör Çakar, sosyal duyarlılığı yüksek bir üniversitenin Rektörü olduğu için gurur duyduğunu sözlerine ekledi.
Açılış konuşmalarının sonrasında Mehmet Ömer Yağlıoğlu'nun "Bir Parkinson Hastasının Eliyle" başlıklı kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Deniz Yağlıoğlu'nun babası Mehmet Ömer Yağlıoğlu'na ait serginin açılış kurdelasını, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, davetli konuklarla birlikte kesti. Yoğun emek harcanarak oluşturulan resim sergisi, katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.
Resim sergisinin sonrasında, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'ndan Fizyoterapist Ertuğrul Çakır eşliğinde Parkinson hastalığına yönelik egzersiz uygulamaları gerçekleştirildi.
"Dünya Parkinson Günü" etkinliği toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
(TT-İÇ)

12.04.2017 11:41:46 TSI
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