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Pişman dergisini okudular ödül kazandılar



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın çocuklar için hazırlattığı ve ücretsiz olarak dağıtılan Pişman Dergisi'nin ödüllü bulmacasını doğru bilenlere ödülleri verildi.

Her sayısı 50 bin adet basılan derginin 21. sayısındaki bulmacayı doğru bilen 70 kişi arasında çekilen kura sonucu Şehit Ümit Balkan İlkokulu'ndan Eda Karakuş tablet, Özel Nadide İlkokulu'ndan Mehmet İnan saat, 7. Boru İlkokulu'ndan Zeynep Ava Katak spor malzeme çeki ve Yusuf Ziya Hocaoğlu da kitap seti kazandı. Öğrencilere ödüllerini İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev verdi.

(İG-İÇ)



12.04.2017 11:42:47 TSI

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