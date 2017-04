YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dikkat dağınıklığı için 'Zeka Oyunları'

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Zeka ve Akıl Oyunları Mağazası sahibi olan eğitimci Ali Arı, öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren "Dikkatsizlik" sorununa, zeka oyunlarıyla çözüm bulunabileceğini aktardı.

Arı, öğrencilerin derslerde karşılaştıkları dikkat dağınıklığı konusunda açıklamalarda bulundu. Dikkatsizliğin zaman israfı olduğunu belirten eğitimci Ali Arı, "Bir eğitimci olarak meslek hayatımızda öğrencilerimize branşımızla ilgili bilgileri öğretmekten hep keyif aldık. Bir bilgiyi öğretmekten daha keyifli olanı ise öğrencide bu bilginin yerleşmesi, içselleşmesidir. Ancak tüm öğretmenler de bilir ki, öğrettiğiniz her şeyin karşılığını öğrenciden alamazsınız. Öğretilen bilgilerin öğrenme sürecinde ve sonrasında hatırlanması, öğrencilerimizin derse gösterdiği ilgi ve dikkatle yakından ilgilidir. Özellikle dikkat dağınıklığı yaşayan öğrencilerimiz derse gerektiği kadar yoğunlaşamaz. Bu da bilgilerin kesik kesik öğrenilmesine neden olur. Dersin bütününü kavrayamayan öğrenciler konular arasında ilgi kuramadıklarından dolayı öğrenme gerçekleşmez. Bu yüzden aynı konuyu defalarca dinlemek sorunda kalan öğrencilerimiz çok fazla" dedi.



"Bilgisizlik değil, dikkatsizlik"

Dikkatsizliğin aynı zamanda bilgi israfında da yol açtığını ifade eden Arı, bilgisizlik ve dikkatsizliğin farklı olduğunu kaydetti. Ali Arı, "Dikkat, bilginin öğrenilmesinden sonra da gereklidir. Özellikle sınav anlarında kaygı ve heyecanın da etkisiyle dikkatsizlik her öğrencide ortaya çıkan bir durumdur. Bunun sonucunda bildiği soruları dahi yanlış yapan, soruyu yanlış okuyan ya da yanlış kodlama yapan öğrencilerimiz bir hayli fazla. Ebeveynlerimiz, sınavlarda yaptığı hatalardan dolayı çocuklarımıza sürekli bir takviye eğitim aldırma telaşında. Ancak birçok çocuğumuzun bilgi eksikliği değil dikkat eksikliği mevcut. Yani bildiği halde sınavlarda kendini gösteremiyor. Ailelerimiz, bilgisizlikten kaynaklanmayan bir sorunu daha fazla bilgi yükleyerek çözmeye çalışıyor. Bu da çocukları yoran, bunaltan bir süreç. Eğitim hayatında son derece önemli bir konu olan dikkatsizlik sorunuyla mücadele etmek her öğrenci ve veli için elzemdir.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan zeka oyunları mağazamızda, sorunun çözümüne katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Zeka oyunlarının dikkati toplamada, dikkat süresini uzatmada ve küçük ayrıntıları fark etme konusunda katkısı bilimsel olarak kanıtlanmıştır" diye konuştu.



"Zeka Oyunları ile dikkati güçlendirmek mümkün"

Zeka oyunları ile dikkati güçlendirmenin mümkün olduğunu sözlerine ekleyen Ali Arı, şu şekilde konuştu:

"Zeka oyunlarıyla yapılan dikkat güçlendirme faaliyetleri hem oyun olduğu için çok keyifli hem de dikkati güçlendirmenin yanında zekayı etkin kullanma, muhakeme, analitik düşünme gibi doğrudan katkıları var. Zeka oyunlarıyla yapılan dikkat güçlendirme faaliyetleri öğrencileri hem öğrenmeye hazırlıyor hem de öğrenilmiş bilgilerin eksiksiz hatırlanmasına katkıda bulunuyor. Türkiye de profesyonel olarak zeka oyunlarıyla dikkat güçlendirme eğitimi yapan Dikkat Akademisi gibi kurumlar mevcut. Ailelerimiz, bu tip eğitim yapan kurumlarla temasa geçerek ya da mağazamızdaki yüzlerce dikkat güçlendiren zeka oyunlarından biriyle başlayarak dikkatsizlik sorununun çözümü için ilk adımı atmış olacaklardır."

