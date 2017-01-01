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Alaplı ve Gümeli belediye başkanları, Muzaffer Yiğit'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'i makamında ziyaret ettiler.

İki komşu ilçenin Belediye Başkanları ziyaret esnasında birbirlerinin çalışmalarını örnek vererek nezaket örneği sergilediler.

Karşılıklı ziyaretlerin ve bilgi alışverişlerinin sıklaştırılması bakımından en kısa zamanda tekrar bir araya gelmenin sözünü verdiler. Başkan Yiğit sürpriz ziyaretten dolayı her iki başkana da teşekkür etti.

(TT-RFK-Y)



12.04.2017 11:46:42 TSI

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