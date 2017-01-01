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Konyaaltı Belediyesi'nden AÜ'ye sıcak asfalt



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi'nde 4 bin 500 metrekarelik otopark alanı ve 300 metrekarelik helikopter pistini sıcak asfalt ile buluşturdu.

Siteler Mahallesi İlkokulu, Ayten Çağıran ve Leyla Kahraman-Sevim Ertenü Ortaokulları'nın sıcak asfalt, parke taşı döşemesi ve çevre düzenlemesi gibi taleplerini yerine getiren Konyaaltı Belediyesi, benzer bir çalışmayı Antalya'nın en büyük eğitim kurumu olan Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) yaptı. Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde 4 bin 500 metrekare otopark alanı ve helikopter pistinin 300 metrekarelik kısmını sıcak asfalt ile kapladı.

Bölgedeki okullara maddi manevi destek olduklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Akdeniz Üniversitesi'ne maddi manevi her zaman destek olduklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, 3 bine yakın personeli ve 70 bine yakın öğrencisiyle Antalya'nın en büyük eğitim kurumu olan Akdeniz Üniversitesi'nin otopark ve helikopter pistinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi. Başkan Böcek, Konyaaltı Belediyesi olarak eğitime olan desteklerinin her zaman devam edeciğinin de altını çizdi.

(SÇ-SÇ-Y)



12.04.2017 11:47:44 TSI

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