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Akçakoca'da Solar enerjili parklar çoğalıyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesi, ilçede bulunan 3 çocuk parkında temiz enerji kullanmak ve aydınlatma masraflarından tasarruf sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Parklarda Enerji Tasarrufu ve Temiz Enerji (Güneş Enerjisi)" ile çocuk parklarını aydınlatmaya devam ediyor.

Orhangazi, Osmaniye ve Ayazlı mahallesindeki çocuk parklarına solar aydınlatma lambaları taktıran Başkan Yemenici, elektrik sarfiyatını önlemek için yapılan bu çalışmalar sayesinde parklar hem geceleri aydınlanırken tasarruf sağlanacak. Parkta kurulan güneş paneli ile doğal enerji sağlandığını söyleyen belediye yetkilileri, ''Kurulan sistem sayesinde hem çevre korunuyor hem de kesintisiz enerji sağlaması amaçlanıyor. Parklar kesintisiz ve ücretsiz enerjiyle aydınlandığı için bu sistem herhangi bir maliyet gerektirmiyor'' dediler.

(TT-İÇ)



12.04.2017 11:48:47 TSI

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