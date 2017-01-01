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Kış yorgunluğu termalde atılıyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Uzmanlar, ilkbaharın ilk günlerinde yaşanan beden ve ruh yorgunluğunun, soğuk havaların bıraktığı bir etki olduğunu dile getiriyor. Çok sayıda hastalığa iyi gelmesiyle bilinen termal sular ise, kış yorgunluğu ve strese de çare oluyor.

Türk turizmi açısından zorlu günler geçirdiğimiz son zamanlarda termal oteller dolup taşıyor. Baharın tadını çıkarmak, bunu yaparken de şifalı sulardan faydalanmak isteyenler baharla birlikte soluğu termal tesislerde alıyorlar.

Artık dünya genelinde termal tesislerin turizmin en önemli parçası haline geldiğini ifade eden Nevşehir Kozaklı'da kurulu Sanitas Termal Hotel'in Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Düzçekiç, termal suyun her mevsim güzel bir tercih olduğunu ancak, bahar aylarında doyumsuzlaştığını belirtti.

Düzçekiç, şunları söyledi:

"Termal sular, doğanın bize sunduğu sayısız güzelliklerin başında geliyor. Doğanın ve şifalı suların bu denli uyum içerisinde olduğu çok az yer bulunabilir. Nevşehir Kozaklı da eşsiz termal suyu ile bunlardan birisi. Kışın stresini, yorgunluğunu atmak isteyenler, tazelenmek için termal otelleri tercih ediyor. Termalin şifasının farkına varanlar, ayda bir kez mutlaka suyuyla eşsiz olan hotelimize uğruyorlar. Baharın gelmesi ile birlikte yüzde 100 doluluğa ulaştık. Bu durum biz işletmecilerin yüzünü güldürüyor. Bahar, her yere olduğu gibi yöremizdeki termal tesislere de bereket getirdi."

(AÖ-Y)



12.04.2017 11:48:47 TSI

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