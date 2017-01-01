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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu, Bozüyük'te Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu, Bozüyük'te Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu, Bozüyük'te Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük'te Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu'nun katılımlarıyla "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Buluşması" programı düzenlendi.
Bozüyük Kent Konseyi ile Bilecik Giyim Mensucat Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen program Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde yapıldı. Sistem değişikliğinin konuşulduğu program yoğun ilgi görürken vatandaşlar programda referandum ile ilgili merak ettikleri soruların yanıtlarını öğrendi. Moderatörlüğünü SDP Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin'in yaptığı ve ilgi ile izlenen programa konuşmacı olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu'nun yanı sıra Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Ogan ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacı ile düzenlenen programda moderatör Mehmet Şahin, yeni sistem ile ilgili olarak "İlk defa hükümet modeli değişikliğini merkez alan, esastan bir anayasa değişikliği. Biz 21. Yüzyılı nasıl yöneteceğimizin kararını 16 Nisan'da vereceğiz" diyerek ilk konuşmacı Ayhan Ogan'a söz verdi. Ogan; "Temel sorulardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine neden ihtiyaç duyuldu? 21. yüzyılda yeni bir dünya düzeni kurulurken herkes Türkiye'nin belirleyici bir ülke, belirleyici bir güç merkezi olmasını arzu etmiyor. Bizim eski halimizle şuan ki yapımızla devam etmemiz düşünülemez. En temelde bu çağın getirdiği şartlar ve dünyadaki yeni siyasi iktisadi gelişmeler bizi değişim yapmaya ve bu çağın şartlarına uygun tedbir almaya yöneltiyor. Değişimi yapmamızdaki temel dinamiklerden birisi bu dış dinamikler" dedi.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu, değişimin ruhuna bakmak gerektiğini, Anayasa değişikliğini içeren bu paketin tümüne bakıldığında millet ile bağ kurulmak istendiğine dikkat çekti.
Programın en önemli konuklarından biri olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ise yaptığı konuşmasında şunları söyledi:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti bu topraklarda yaşadığı süreçlerin belki en önemli günlerinin arifesinde bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adını verdiğimiz bu hükümet sistemini içeren bir anayasa değişiklik paketini sizin takdirinize ve onayınıza sunmak üzere 16 Nisan'da bir halk oylaması yapıyoruz. Dünyada bugüne kadar adı başkanlık olsun, farklı biçimlerde olsun, yarı başkanlık olsun bu sistemlerin artılarının eksilerinin değerlendirildiği, 2500 yıllık devlet geleneğini de işin içine katarak yerli ve milli bir hükümet sistemi. Bu tamamen bize ait bizim tasarladığımız ve Türk milletinin yapısına bugüne kadar ki devlet yapısına en uygun sistem olduğuna inandığımız bir hükümet sistemini sizin onayınıza sunuyoruz. Bu hükümet sisteminin iki tane temel vasfı var. Birincisi demokratik hakları güçlendiriyor. Yine bu anayasa değişikliğinin en önemli kazanımı şudur; bürokratik vesayet kurumları tasfiye olacak. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geçtiği zaman ki bu yapının oluşmasındaki temel espri şuydu. 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde halka uzak bir yapılanma yapıldığı için bu tip kadrocu hareketler her zaman devlet içinde yuvalandılar ve hükümete sürekli ortak olma iradesi ortaya koydular. Bundan sonra millet hem hükümeti belirleyecek hem parlamentoyu belirleyecek ve kendi belirledikleri eliyle de yargıyı belirleyecek. Şimdi söz millette. Milletin kararı başımızın üstünde. Tek Millet, tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Devlet prensipleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden inşa edilecek."
Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçilerek vatandaşların yeni sistem ile ilgili merak ettikleri sorular cevaplandırıldı. Program Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir'in de katılımıyla Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Bilecik Giyim Mensucat Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Haşim Balcı'nın konuşmacılara plaketlerini takdim etmesiyle sona erdi.
(FSİ-MET-Y)

12.04.2017 11:49:59 TSI
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