YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Çelik'ten 15 Temmuz vurgusu

Milletvekili Çelik'ten 15 Temmuz vurgusu

- Ak Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik:

- "16 Nisan, 15 temmuzun cevabıdır"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - AK parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik katıldığı radyo programında, 16 Nisan referandumunda halkın verdikleri oyların, 15 Temmuz kalkışma girişimine cevabı olacağını ifade etti.

Referanduma evet çalışmalarını sürdüren AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, yerel bir radyoya konuk oldu. Milletvekili Çelik, 16 Nisanın 15 temmuzun cevabı olduğunu söyledi. Milletvekili Çelik, milletin 15 Temmuz'un cevabını 16 Nisan'da vereceğini belirterek, "16 Nisana giderken de saflarını açıkça belli ettiler. 16 Nisan 15 Temmuzun cevabıdır 15 Temmuzda millet işgal girişimine müdahale etti 16 Nisanda da bunun hukuki boyutuna müdahale ederek vesayet odaklarını tarihe gömecek. Muhalefet korku pompalamak üzerine çalışma yapıyor. Referanduma giderken bilinçlenme artmış biz vatandaşlarımızda bunu görüyoruz. Muhalefet anayasanın 18 maddesini bildiğini düşünmüyorum. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden de anlaşılıyor. İçeriğe hakim değiller, görmek istedikleri gibi görüyorlar. Popilist politikalarla ülkemizi bir yere götüremeyiz. Gerçekçi olmak zorundayız. Koalisyonların sancısını hepimiz gördük. Yakın tarihimizde de bunu gördük. 7 Haziranda tek başına hükumet kurulmamasının ekonomiye verdiği zarar ortadadır. Avrupa 15 Temmuzda bize bir geçmiş olsun telefonu bile açmadı" dedi.

(LO-SD-Y)



12.04.2017 11:51:09 TSI

NNNN

