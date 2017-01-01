12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sepetçi köyüne konak yapılacak

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:44
Sepetçi köyüne konak yapılacak
Sepetçi köyüne konak yapılacak

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Sepetçi Köyüne konak yapılacak.
İzmit merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Sepetçi'ye yapılacak konağın ihalesine 9 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 148 bin lira olan ihalede en yüksek teklif 984 bin TL olarak verilirken en düşük teklif 799 bin 500 TL olarak verildi. İhaleye katılan İhsan Kırlı ile Onur Yılmaz'ın geçici teminatları olmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı öğrenildi. Komisyon, teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.
Sepetçi Köyü'nde 600 metrekarelik bir alan üzerine yapılacak 2 katlı konakta muhtarlık odası, etüt yerleri, köy müzesi, sağlık birimi, köy odası ve çok amaçlı salon bulunacak. Mimari yapısıyla göz kamaştıracak konak 8 ay içinde tamamlanarak hizmete girecek.
(İG-İÇ)

12.04.2017 11:51:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
KO-MEK'ten istihdam seferberliğine destek
YEREL

KO-MEK'TEN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE DESTEK
Kocaeli'de terör operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE TERÖR OPERASYONU
Pişman dergisini okudular ödül kazandılar
YEREL

PİŞMAN DERGİSİNİ OKUDULAR ÖDÜL KAZANDILAR
Doğan ve Aygün'den Kuruçeşme turu
YEREL

DOĞAN VE AYGÜN'DEN KURUÇEŞME TURU
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
Atık tesisinde yangın: 5 yaralı
YEREL

ATIK TESİSİNDE YANGIN: 5 YARALI
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI

Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
GÜNCELLEME - Kocaeli'de tır devrildi, TEM otoyolu kapandı
YEREL

GÜNCELLEME - KOCAELİ'DE TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU KAPANDI

Kocaeli'de tır devrildi, TEM otoyolu kapandı
YEREL

KOCAELİ'DE TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU KAPANDI
Bakan Arslan, lojistik ve taşımacılık sektörü temsilcileriyle buluştu
YEREL

BAKAN ARSLAN, LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
Futsal: 2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
YEREL

FUTSAL: 2018 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEME TURU
Bakan Arslan, lojistik ve taşımacılık sektörü temsilcileriyle buluştu
YEREL

BAKAN ARSLAN, LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
Yeni imar yolları açıldı
YEREL

YENİ İMAR YOLLARI AÇILDI
Körfez Kent Konseyi 'birlik' için toplandı
YEREL

KÖRFEZ KENT KONSEYİ 'BİRLİK' İÇİN TOPLANDI
Çamlıca Caddesi genişletiliyor
YEREL

ÇAMLICA CADDESİ GENİŞLETİLİYOR
Bakan Arslan, işçilerle yemek yedi
YEREL

BAKAN ARSLAN, İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ
Fenalaşan vinç operatörünün yardımına itfaiye yetişti
YEREL

FENALAŞAN VİNÇ OPERATÖRÜNÜN YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ
Darıca'da egemenlik kupası yapıldı
YEREL

DARICA'DA EGEMENLİK KUPASI YAPILDI
Kağıtsporlu Milli Judocu, Çek Cumhuriyeti'nden madalya ile döndü
YEREL

KAĞITSPORLU MİLLİ JUDOCU, ÇEK CUMHURİYETİ'NDEN MADALYA İLE DÖNDÜ
Bakan Arslan, işçilerle yemek yedi
YEREL

BAKAN ARSLAN, İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ
Başkan Doğan Mardinli muhtarları ağırladı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN MARDİNLİ MUHTARLARI AĞIRLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

ÜNLÜ OYUNCUNUN ARABASI OLAY OLDU!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 Artık boyları 2 metre değil...