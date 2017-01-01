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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Genç yazar Begüm Uysal, İstanbul'da kitaplarını imzaladı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:44
Genç yazar Begüm Uysal, İstanbul'da kitaplarını imzaladı
Genç yazar Begüm Uysal, İstanbul'da kitaplarını imzaladı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in genç yazarlarından 15 yaşındaki Begüm Uysal, kitaplarını İstanbul'da imzaladı.
Melezlerin Sonuncusu serisine devam eden Begüm Uysal, İstanbul'da serinin ilk kitabı olan 'Sonun Başlangıcı' ve ikinci kitap 'Ölüme Açılan Kapı'yı sevenleri ile buluşturdu. Seriyi 5 kitaba tamamlamak isteyen ve 3. kitabı yazmaya devam eden Uysal, aynı anda okuluna da devam ediyor. İstanbul Erkek Lisesi'ni kazanan Uysal, Eskişehir'de de bir imza günü gerçekleştirecek. Fantastik-Kurgu alanında yazdığı kitaplar ile kitapseverlerin ilgisini çekmeyi başaran Uysal, İstanbul'da da bir imza günü düzenledi.
Bir kitabevinde düzenlenen imza töreniyle ilgili düşüncelerini aktaran genç yazar, ilginin iyi olduğunu söyledi. Uysal, "İlgi çok yoğundu. 3 saat boyunca bir dakika bile stant boş kalmadı. Bu ilgiden dolayı çok mutlu oldum. Okulumun Almanca öğretmeni Yasemin Erk ve Neşe Şentürk Akseki de standa geldi. Ayrıca okulumun 12. Sınıf öğrencilerinin de gelmesi beni çok heyecanlandırdı. Mayıs sonunda da Eskişehir'de bir imza günü planımız var" dedi.
(MSY-MET-Y)

12.04.2017 11:52:06 TSI
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