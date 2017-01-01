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Ağrı'da atletizm müsabakaları sona erdi.



(Fotoğraflı)



AĞRI (İHA) - Ağrı Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2016-2017 öğretim yılı 'Okullar arası puanlı Atletizm Yıldız Kız-Erkek İl Birinciliği Atletizm Müsabakaları' sona erdi. Müsabakalarda kızlarda, Doğan su Yatılı Bölge okulu, erkeklerde ise Selçuk Orta Okulu 1'nci oldu.

Ağrı Vali Lütfi Yiyenoğlu Stadyumunda gerçekleştirilen yarışlara, çok sayıda okuldan öğrenciler katılldı. Yaklaşık 70 sporcunun mücadele ettiği yarışmalarda sporcular, 100 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, bin 500 metre ve 110 metre engelli, gülle atma, cirit atma, disk atma, uzun atlama, üç adım atlama ve yüksek atlama gibi farklı kategorilerde yarıştı. Müsabakalar sonunda Kızlarda, 1'nci Doğan su YİBO, 2'nci Murat Kız YİBO, 3'ncü ise Taşlıçay YİBO oldu. Erkekler kategorisinde 1'nci Selçuk Orta Okulu, 2'nci Murat Kız YİBO okulları oldu. Dereceye giren okul takımları ve ferdi sporculara madalyaları ve kupaları, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Hamur Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Öner ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.

(AG-AT-Y)



12.04.2017 11:52:30 TSI

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