Halk oylamasına doğru

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- AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer:

- "Sistemi güçlü bir Türkiye istiyoruz"



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Taksi ve Oto Galeri esnaflarıyla bir araya geldi.

Muratpaşa ve Kepez'de taksi ve oto galeri esnaflarıyla bir araya gelen AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, esnafların sorularını yanıtlayarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için yeni anayasa değişikliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Sümer, "AK Parti bir ideoloji değil hizmet partisidir. Biz millete hizmet etme temelleri üzerine kurulmuş bir partiyiz ve hizmet ettiğimiz sürece var oluruz. Türkiye'nin geçmişine baktığımızda tüm hizmetlerin istikrarlı dönemlerde yapıldığını, koalisyon dönemlerinde ise sürekli patinaj yaptığımızı görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin artık istikrarsız, koalisyonlarla yerinde sayan ve çift başlılıkla iki ileri bir geri giden dönemleri tamamen geçmişte bırakabilmesi için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ihtiyacı olduğunun altını çizen Başkan Sümer, "Bugün, 2002 öncesi Türkiye'sindeki gibi yerinde sayan bir Türkiye yok. Artık çağın gerisinde kalma, siyasilerin tartışmaları sebebiyle bir gecede paramızın en az yüzde 50'sini kaybetme lüksümüz yok. Son 15 yılda yapabileceğimiz hizmetlerin en iyisini yapmaya çalıştık ancak bu hizmetler Türkiye'nin güçlü bir sisteminin olmasından değil, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderimiz olduğu içindi. Peki yarın ne olacak? Artık biz güçlü liderlerden önce sistemi güçlü bir Türkiye istiyoruz. İşte bu yüzden yeni anayasa değişikliği bu kadar önemli."

(SÇ-SÇ-Y)



12.04.2017 11:53:48 TSI

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