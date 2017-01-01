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Geleceğin eğitimi bugün Aydın Bahçeşehir Kolejinde



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Özel Bahçeşehir Koleji, yenilikçi eğitim anlayışının bir parçası olan eğitimin şifrelerini değiştiriyor.



Aydın Bahçeşehir Koleji, dünyanın önde gelen ülkelerinde uygulanmaya başlayan eğitim anlayışının Türkiye'de öncülüğünü yaparken, eğitim sektörüne de örnek olan eğitim modelleri uyguluyor. Bahçeşehir Koleji öğrencileri uygulanan STEM+A, Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM),Yabancı Dil Eğitim Sistemi, Digital Eğitim gibi öncü eğitim modelleriyle geleceğin dünyasında başarılı olacak bireyler olarak yetişiyor.



Okul Müdürü Sümer Mustafa Güngör, yaptığı açıklamada; "Dünya vatandaşı yetiştirme misyon ve vizyonuna sahip bir eğitim kurumu olan Aydın Bahçeşehir Kolejinde yabancı dil eğitimindeki amacımız öğrencilerimizin önündeki dil engelini kaldırmak, dünyada en yaygın dil olan İngilizceye ana dilleri kadar hakim olmalarını sağlayarak onları sadece kendi ülkelerinde değil yurtdışında da rahatça iletişim kurabilen birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmek ve öğrencilerimizi etkin yabancı dil yetenekleriyle donatmaktır. Anasınıfından itibaren haftada 20 saate yakın 'Half Day English' yabancı dil programı, ilkokulda 9 saat yoğunlaştırılmış yabancı dil programı Kişiye Özgü Öğrenme Modeli (KÖM) kapsamında uygulanan online kontrollü farklılaştırılmış öğrenci takip sistemi ve farklılaştırılmış pekiştirme çalışmaları ile öğrencilerimizin yabancı dil edinimi kalıcı hale getirilmesi amaçlanmıştır. 5. Sınıflarımızın hazırlık sınıfı olması sebebiyle 5. Sınıflarımızda 18 saatlik İngilizce programı uygulanmaktadır. Bu program kapsamında öğrenci merkezli sınıf içi interaktif etkinlikler, farklılaştırılmış yazma eğitimi, dönemde bir defa yabancı öğretmenler ile yapılan bireysel mülakatlar ve sene sonunda geleneksel hale gelen İngilizce drama gecesi yapılmaktadır" dedi.



6. ve 7.sınıflarda yine 9 saatlik İngilizce programı uygulandığını ifade eden Güngör, "Tüm Bahçeşehir Kolejleri ortaokullarında uygulanan 6. ve 7.sınıflara özel 'Debate Achievers' isimli tartışma ve yazma yarışması düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz yıl boyunca Cambridge yayınlarını ve farklı yayınları kullanarak Cambridge sınavlarına hazırlanmaktadır. Böylelikle hem okul olarak öğrencilerimizi ileriye yönelik yabancı dil eğitimlerinde basamak oluşturmaktayız hem de öğrencilerimiz yabancı dil ile ilgili sınav stresini yenerek yabancı dil ediniminde profesyonelliğe ilk adım atma fırsatı bulmaktadır. İkinci yabancı dil olarak okulumuzda 2. Sınıf itibariyle Almanca dil eğitimi uygulanmaktadır. Anaokulundan üniversiteye uzanan eğitim yolcuğunda öğrencilerimizi donanımlı ve yabancı dilde edinim tabanlı yaklaşım ile dünya vizyonuna sahip bireyler olarak yetiştiriyoruz" diye konuştu.

(MB-Y)



12.04.2017 11:55:55 TSI

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