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Vali Dağlı'dan yama müjdesi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:49
Vali Dağlı'dan yama müjdesi
Vali Dağlı'dan yama müjdesi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı yama çalışmasının startını verdi. Dağlı hedeflerinin Mayıs ayı sonuna kadar 750 kilometrelik alanda yama çalışmasını bitirip daha sonra asfaltlama işine geçmek olduğunu söyledi.
İl Özel İdaresi Konuralp Asfalt Plenti Şantiyesinde yama çalışmalarına başlangıç programı düzenlendi. Programda konuşan Vali Zülkif Dağlı bu yıl sistemi değiştirerek yama ve asfalt çalışmalarını birbirinden ayıracaklarını böylece önemli bir tasarruf sağlayacaklarını söyledi.
Yıl içerisinde 750 kilometre yama, 110 kilometre asfalt yapmayı planladıklarını kaydeden Dağlı şöyle konuştu: "Bugün sezonu açıyoruz. 2 hafta önce 3 milyon lira tutarında yama ihalesini yaptık. Asfaltın da ilk etabını yaptık. Bu yıl sistemi değiştirdik. Önceki sistemde Mayıs ayı itibariyle yama başlıyordu. Ekime kadar yama çalışması devam ediyordu. Bu sistemde asfalt ve yama çalışmaları birbirine karışıyordu. Aksamalar yaşanıyordu. Yenin sistemde hedefimiz yama çalışmalarını bir ayda bitirmek. Mevsimsel yağışları da dikkate alarak Mayıs ayı sonuna kadar yama işini bitirmek istiyoruz. Ardından asfalt çalışması başlatacağız. Böylece iş gücü bakımından ciddi bir tasarruf yapacağız. Ayrıca işler birbirine karışmayacak. Kamyonlar beklememiş olacak. 750 kilometrelik köy yolumuzun yamasını yapacağız. İşler daha seri gidecek. Bu yıl asfaltta hedefimiz 110 kilometre."
Vali Dağlı'nın konuşmasının ardından 9 kamyon ve 45 kişiden oluşan yama ekibi çalışmalara başladı. İlçelerde 5'er kişilik ekiplerin merkezde ise 10 kişilik bir ekibin Mayıs ayı sonuna kadar yama işlerini bitirmesi amaçlanıyor.
(TT-RFK-Y)

12.04.2017 11:57:04 TSI
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