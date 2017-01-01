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Mardinli muhtarlar İzmit'i unutmayacak



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın misafiri olarak İzmit'e gelen Mardinli muhtarlar, İzmit'i gezme imkanı buldu.

Mardin'den gelen 100 muhtar, İzmit turuna çıkarak şehri daha yakından tanıma imkanı buldular. Konuk muhtarlara İzmit turunda Belediye meclis üyesi ve aynı zamanda Muhtarlık Müdürlüğü Koordinatörü Mehmet Çetin, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş eşlik etti. Mardinli 100 muhtar İzmit turuna ilk olarak Solaklar Yolu üzerindeki Türkiye'nin en modern hayvan pazarını gezerek başladı. Hayvan pazarına hayran kalan konuk muhtarlar daha sonra Gölkay'a geçtiler. Cephanelik bölgesindeki Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'ni de ziyaret eden muhtarlar daha sonra Akçakoca Mahallesi'ne geçerek buradaki tarihi konakları gezdiler. Akçakoca'da adeta Osmanlı dönemini anlatan meydanı gezip hayran kalan muhtarlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektiler. Mardinli muhtarlar, Kültür Tepesi'ni de gezip buradaki şelalede fotoğraflar çekip İzmit'teki ziyaretlerini ölümsüzleştirdiler.

Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Uytun, İzmit'e hayran kaldıklarını ifade ederek, "İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'ın konuğu olarak İzmit'te 2 gün geçirdik. İzmit'e ilk geldiğimiz günden itibaren başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkesin büyük ilgisi ve misafirperverliği ile karşılaştık. Artık bizim de kalbimizin bir yanı İzmit'te olacak. Burada unutamayacağımız dostluklar edindik. Belediye Başkanımız sayesinde Mardin Kızıltepe'de sayısız hizmetler yapılıyor. Bu hizmetler ve karşılıklı ziyaretler ile aramızdaki dostluklar, kardeşlik duyguları daha da gelişecek. Belediye Başkanımıza ve ekibine ne kadar teşekkür etsek azdır" şeklinde duygularını dile getirdi.

(İG-RFK-Y)



12.04.2017 11:57:55 TSI

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