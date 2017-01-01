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Milletvekili Yaman ve Başkan Toltar, şampiyon sporcuları uğurladı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Düzce'de yapılan U17 Türkiye şampiyonasında Türkiye'de ilk 22 takım arasına giren Dilovası Belediyespor U17 Genç takımı, 2. Turnuva öncesinde AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın katıldığı yemek sonrası Bilecik'e uğurlandı.

Şampiyonanın 1. tur ayağında Düzce'de şampiyon olarak son 22 takım arasına giren turkuaz-beyazlı ekip, dün Dilovası'ndan uğurlandı. Uğurlama öncesi AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Balay, Dilovası Belediyespor Kulüp Başkanı Recep Laç ve yönetimi ile futbolcular Naim Usta Restaurant'ta kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıda futbolculara başarılar dileyen Dilovası Belediyespor Kulüp Başkanı Recep Laç, "2016-2017 futbol sezonunda göğsümüzü kabartan siz gençlerimiz bizim gurur kaynağımız oldunuz. Düzce'de gösterdiğiniz başarının ardından Bilecik'te de gözümüz kulağımız sizde olacak. İnşallah orada da Dilovası'na ve Kocaeli'ye yakışır bir futbol sergileyecek ve bize mutlu haberler ile geleceksiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Kulüp çalışmalarını desteklediklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Dilovası Belediyesi olarak özellikle gençlerimizin geleceğine yönelik tüm çalışmaları destekliyoruz. Özellikle başarılar ile göğsümüzü kabartan gençlerimize destek olmak bizim öncelikli görevimizdir. Burada da çok güzel başarılara imza atmış pırıl pırıl gençlerimizi görüyorum. İnşallah Bilecik'te de güzel bir performans sergileyecek ve biz onları burada şölen havasında karşılayacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

Bozüyük ilçesinde bulunan Çalı Otel'de kampa girecek olan Dilovası Belediyespor'un kura çekimi sonrası, İstanbul'dan Bağlarbaşı, Ankara'dan Sincangücü, Eskişehir'den Sağlıkspor, Yalova'dan Safranyolu Doğuşspor ve Zonguldak'tan Karadeniz Ereğli takımlarının 3'ü ile aynı gruba düşecek. 6 takımın 3'erli 2 ayrı grupta mücadele vereceği maçlar sonunda grup birincileri 15 Nisan cumartesi günü finalde karşılaşacak. Şampiyon olan takım Türkiye Şampiyonası finallerinde mücadele etme hakkı elde edecek.

(İG-İÇ)



12.04.2017 11:58:29 TSI

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