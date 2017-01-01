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Girişimcilik Zirvesi SAÜ'de gerçekleşti



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğrenci Araştırma Topluluğu tarafından "Girişimcilik Zirvesi" başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe SAÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. M. Çağlar Özdemir, Girişimci Kemal Özdemir ve Buğra Avcı konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte "Dünyada Neler Oluyor?" başlığı altında bir konuşma yapan Doç. Dr. Özdemir, "Dünya küçülerek büyüyor. 2016 yılında son altı yılın en düşük büyümesini gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda bu oranın daha çok artacağını düşünüyoruz. Bu yüzden bize düşen şey kendimizi olabildiğince geliştirmek, kendimize nitelik kazandırmak olacaktır. Yabancı dil eğitimine oldukça önem vermeliyiz. Eğer bunları yapmazsak, ortaya niteliksiz elemanlar çıkıyor. Bununla beraber işsizlik sorunu da beraberinde geliyor. Artık işverenler, gelişmiş, kendini geliştirmiş elemanlar istiyor. Bu yüzden öğrencilik döneminde vakit geçmeden öğrenci toplulukları olsun, yabancı dil eğitimi olsun, olabildiğince faal olmanız gerekiyor" dedi.

"Paramı Yönetebiliyorum" başlıklı bir konuşma yapan Buğra Avcı, bütçenin doğru planlanmasının öneminden söz etti. Avcı, "Kendi temel ihtiyaçlarımız dışında kalan harcamalar, ihtiyaç dışı keyfi harcamalar oluyor. Bunları olabildiğince kısmamız gerekiyor. Bütçe yaparken en azından neyi nereye vereceğimizi görmek adına, aylık olarak bütçeleme yaparak, bunları yazmamız daha yararlı olur" diye konuştu.

"Genç Girişimciler" başlıklı bir konuşma yapan girişimci Kemal Özdemir ise girişimcilikte üç aşama olduğunu söyledi. Özdemir, "Bunların ilki kendini keşfetmek, ikincisi bu şirketi nasıl kurabilirim, üçüncüsü ise şirketi kurdum ileriye nasıl götürürüm aşamasıdır. Bu üç adımdan hangi seviyede olduğumuzu analiz etmemiz gerekiyor. Girişimcilikte başarıyı bundan sonra elde ederiz" şeklinde konuştu.

Etkinlik soru cevap bölümü ile devam etti.

(BCT-İÇ)



12.04.2017 11:59:05 TSI

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