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Dünya Şampiyonu halterci coşkuyla karşılandı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonu olan Nuray Levent yurda dönüşte coşkuyla karşılandı.

Milli sporcu Nuray Levent, Tayland'da yapılan Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda kızlar 58 kiloda koparmada 84 kiloyla gümüş, silkmede 107 kiloyla altın madalya kazanırken, toplamda 191 kiloyla dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Nuray Levent ve milli takım kafilesi, Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Zeki Yıldırım, ASP Spor Kulübü Genel Başkanı Gürdal Gümüş, Levent'in ailesi ve takım arkadaşları ile birlikte Ankara Esenboğa havalimanında coşkulu bir şekilde karşılandı.

(TT-İÇ)



12.04.2017 12:01:20 TSI

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