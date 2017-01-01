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MHP Adana'dan 'evet' çıkarması

- Başkan Baş: "Hiçbir tereddüt yaşamadan liderimiz gibi devletimizin, milletimizin bekası için 'evet' diyoruz"



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ADANA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Yusuf Baş, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü; Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerine 'evet' çıkarması yaptılar.



Esnaf gezisinde 'evet' desteği istediler

MHP Adana İl Başkanlığı'nın referandum çalışmaları kapsamındaki programda Adana İl Başkanı Yusuf Baş, MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü başta olmak üzere MHP heyeti Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde vatandaşlarla buluşarak partili-partisiz vatandaşlara 16 Nisan'da kullanılacak olan "evet" tercihinin önemini anlattı. Üç ilçede esnafı gezen Baş, Yılmaz ve Sözlü, "evet" desteği istediler.

Ayrıca, ilçelerde yakın zamanda vefat edenlerin ailelerine ise taziyede bulunan MHP Adana heyeti, Feke'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin önemli projelerinden biri olan Tapan Bölgesinin içme suyu hattının açılışını gerçekleştirdiler. Üç ilçeyi kapsayan referandum programında kahvehanelerde düzenlenen toplantılarda da vatandaşlara bilgiler verildi.



Baş, "Hiç tereddüt etmeden evet diyoruz"

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş, bir toplantıda yaptığı konuşmada "Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin vatan-millet sevgisinden zerre kadar şüphesi olan var mı; yok. Doğuda başka, batıda başka, akşam başka, sabah başka konuşmayan, dün ne dediyse bugün de aynısını söyleyen, 15 yıldır ne dediyse hepsi yaşanan, hayatını Türk milletinin yoluna vakfetmiş ahlak abidesi bir liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla, hiçbir tereddüt yaşamadan bizler de liderimiz gibi devletimizin, milletimizin bekası için evet diyoruz" dedi.

MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, Devlet Bahçeli'ye olan güvenlerini dile getirerek "Bahçeli'nin olduğu yerde yanlış olmaz" mesajı verdiler ve 16 Nisan'da yapılacak referandumda evet verilmesi çağrısında bulundular.

(ELF-Y)



12.04.2017 12:02:45 TSI

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