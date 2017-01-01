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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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SAÜ'de 'Kan Bağışı' etkinliği düzenlenecek

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:55
SAÜ'de 'Kan Bağışı' etkinliği düzenlenecek

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) 'Kan Bağışı' etkinliği düzenlenecek
Artık Sakarya Üniversitesinde geleneksel hale gelen ve bu yıl beşincisi düzenlenecek olan etkinlik 24-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sakarya Üniversitesi Helikopter Pist Alanında gerçekleşecek. Etkinlikte saat 10:00-19:00 saatleri arasında kan bağışı yapılabilecek. Sakarya Üniversitesi Kızılay Topluluğu tarafından 'Kan Ver Can Ver' sloganıyla düzenlenen etkinlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi rekor miktarda kan bağışı toplanması hedefleniyor.
(BCT-İÇ)

12.04.2017 12:02:59 TSI
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