SAÜ'de 'Kan Bağışı' etkinliği düzenlenecek
Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) 'Kan Bağışı' etkinliği düzenlenecek
Artık Sakarya Üniversitesinde geleneksel hale gelen ve bu yıl beşincisi düzenlenecek olan etkinlik 24-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sakarya Üniversitesi Helikopter Pist Alanında gerçekleşecek. Etkinlikte saat 10:00-19:00 saatleri arasında kan bağışı yapılabilecek. Sakarya Üniversitesi Kızılay Topluluğu tarafından 'Kan Ver Can Ver' sloganıyla düzenlenen etkinlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi rekor miktarda kan bağışı toplanması hedefleniyor.
(BCT-İÇ)
12.04.2017 12:02:59 TSI
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