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Güneş ışınlarından korunmanın yolları

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:56
Güneş ışınlarından korunmanın yolları
Güneş ışınlarından korunmanın yolları

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Devlet Hastanesinde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, yaz mevsimin gelmesiyle birlikte güneş ışınlarından korunmanın yollarını anlattı.
Açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Bağlam, kış mevsiminin bitmesi ve yaz aylarının yaklaştığı bugünlerde güneşin faydaları olduğu gibi zararlarının da olduğunu söyledi. Bağlam, "Güneş nihayet yüzünü göstermeye başladı. Hayatımızın en önemli kaynaklarından biri olan güneşin birçok yararının yanında zararları da mevcuttur. Güneş ışınları sedef gibi bazı hastalıkların iyileşmesine ve vücudumuz için gerekli olan D vitaminin sentezine yardımcı olmakla birlikte birçok olası zararı da mevcuttur. Erken deri yaşlanması, kırışıklıklar, lekeler, deride incelme, güneş ışınlarına bağlı alerjik reaksiyonlar ve deri kanserleri bu zararlar arasındadır. Kontrolsüz güneşe, ışınlarına maruziyete bağlı oluşan bu durumları önlemede güneşten korunmak oldukça önem taşır. Yaz aylarında mecbur kalınmadıkça 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamalıdır. Sıkı dokunmuş, pamuklu ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Gölgede kalınmalı. Su, kum ve beton gibi zeminlerin ışığı yansıtarak gölgede bile zarar vereceği bilinmelidir. Geniş çevreli şapka ve şemsiye kullanılmalıdır. Güneş gözlükleri takılmalı, bazı ilaçlar güneşe bağlı leke ve yanık ihtimalini arttırmaktadır. Bu nedenle ilaçlar doktor tavsiyesiyle alınmalıdır. Güneş koruyucu kremlerin sürülmesi gereklidir. Güneş koruyucular sadece plajda değil her zaman kullanılmalıdır. Güneşe çıkmadan 30 dakika önce uygulanmalı ve 3 saatte bir tekrarlanmalıdır. Güneş kremleri yeterli miktarda ve kalınlıkta sürülmelidir. Seçilecek ürünün kokusuz ve parfümsüz olmamasına dikkat edilmelidir" diye konuştu.
(VO-MSA-Y)

12.04.2017 12:04:18 TSI
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