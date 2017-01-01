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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Aydemir, 'Mesele memleket, birlikte evet'

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:00
Aydemir, 'Mesele memleket, birlikte evet'
Aydemir, 'Mesele memleket, birlikte evet'
- Milletvekili Aydemir Pasinler'in konuğuydu
- Aydemir: Dadaşların 'evet' ferasetinden eminiz

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Mesele memleket, birlikte Evet' dedi. 16 Nisan'da Milletimize, milletimizin vicdanına, izanına, irfanına gidiyoruz. Birlik, beraberlik, kardeşlik ufkuna hep birlikte 'Evet' kararlılığıyla yürüyoruz. Hakkın inayetine, halkın teveccühüne güveniyoruz.' kaydını düştü.
MİLLETVEKİLİ AYDEMİR PASİNLER'İN KONUĞUYDU
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi paylaşım ve tanıtım çalışmaları çerçevesinde Pasinlerli dadaşların konuğu oldu. AK Parti ilçe Başkanı Rahmi Kaya ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat ve Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu'nu ziyaret eden ve görüş alış verişinde bulunan Milletvekili Aydemir, daha sonra ilçede düzenlenen 'Mesele Memleket, Birlikte Evet' başlıklı bir konferans verdi. Milletvekili Aydemir, 'Yüzlerce Pasinlerli hemşerimin iştirak ettiği Evet konferansımızda kabul ve kararlılık doruktaydı.' Dedi.
AYDEMİR'DEN MESELE MEMLEKET, BİRLİKTE EVET' KONFERANSI
Pasinlerli dadaşların yoğun ilgi gösterdiği konferansta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişiklik Paketi hakkında sunum yapan Milletvekili Aydemir, Pasinler esnafı ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Aydemir görüşmesi sonrasında, 'Pasinler esnafı ve kanaat önderleriyle Mesele Memleket, Birlikte Evet düşüncelerimizi paylaştık. Muhkem bir duruş gözlemledik.' değerlendirmesinde bulundu. Daha sonra Pasinler'de yapımı sürdürülen Yeni Sanayi Sitesinde incelemelerde bulunan Milletvekili Aydemir, Pasinler'in marka ilçeler konsepti dahilinde Erzurum ekonomisine yön veren bir konuma kavuşacağını kaydetti.
AYDEMİR'DEN HATIRLATMA
Türkiye'de 1960, 70, 80'li yıllarda darbelerin yaşandığı, ülkede demokrasinin kesintiye uğratılarak vesayetçi anlayışın hakim hale geldiği, 28 Şubat 1997'de milletin inancına pranga vurmak isteyenlerin inanç sahibi mazlumlara karşı bir ötekileştirmeye gittiklerini belirten Milletvekili Aydemir, en son 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin hain bir kakışma ve darbe girişimine maruz kaldığını hatırlattı.
HAYIR DİYENLER KİMLER?
Milletin iradesine, inancına, basiret ve ferasetine güvenmeyen, dayatmacı, totaliter yönetim isteyen ve milli vicdanı vesayet altına almak isteyenlerin Millet ne diyorsa onun karşısında olduklarını vurgulayan Milletvekili Aydemir, aynı zihniyetin bugün de Anayasa Değişikliğine ve bu değişimin kaydı olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemine hayır dediklerini ve milletin isteğine muhalefet ettiklerini belirtti.
MİLLETİN FERASETİNİ TEMSİL EDENLER 'EVET' DEDİLER
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yalnızca bugün değil, geçmişte de gündemde olduğunu, Merhum Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel, Merhum Alparslan Türkeş'in de yönetimde istikrar için başkanlık sistemine geçilmesini istediklerine işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Bu milletin iradesini seslendirenler, ona güvenenler Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine öteden beri evet dediler. Bugün de milli vicdan bu yeni sisteme evet diyor. Hayır diyenlere bakın. PKK hayır diyor, FETÖ hayır diyor, DEAŞ hayır diyor, DHKP/C hayır diyor. Bölücüler, vesayetçiler, darbeciler hayır diyor. Vatanın bölünmez bütünlüğüne, Bayrağın tekliğine, ezanın mukaddesliğine, milletin birlik ve beraberliğine, devletin dirliğine iman eden bu yüce milletin, bu aziz iradenin, hayır cephesi oluşturan hainlerle, bölücülerle aynı safta olması mümkün müdür? ' dedi.
HER HAYIR DİYEN HAİNDİR DEMİYORUZ, AMA HER HAİNİN HAYIR DEDİĞİNİ SÖYLÜYORUZ
Milletvekili Aydemir, 'Biz her hayır diyen haindir demiyoruz, ama her hainin hayır dediğini söylüyoruz' kaydını düşerek, 'Bu ülkede imam hatipleri kapatanlar, başörtüsü zulmünü uygulayanlar, inanmış insanımıza kamu kapılarını kapayarak ötekileştirmeye gidenler, 15 Temmuzdaki hain girişime alkış tutanlar hayır diyorlar. Muazzez ecdadın torunlarının, birlik, beraberlik ve kardeşliğe gönül adayanların bu güruhla aynı tercihte bulunması kabil midir? Elbette değil. Abdurrahman Gazi'nin torunları, Alvarlı Efe Hazretlerinin evlatları elbette Evet safında. Dadaş vicdanlılar Türkiye'de istikrar için evet kararında. Bu bir kutlu yürüyüş.Bu bir muazzez duruştur. Biz bu evet yürüyüşüne ve evet safını tutanlara yüreğimizi adıyoruz.' diye konuştu.
(ERZ-AT-Y)

12.04.2017 12:08:56 TSI
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