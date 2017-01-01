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Tarihi Ticaret Merkezi'nde çalışmalar hızla devam ediyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:01
Tarihi Ticaret Merkezi'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Tarihi Ticaret Merkezi'nde çalışmalar hızla devam ediyor
- Başkan Can;
- "Çarşılarımızı yeniden cazibe merkezi haline getireceğiz"

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın
MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Şevket Can, Tarihi Ticaret Merkezi Çevre Düzenleme ve Sağlıklaştırma çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.
Tarihi Ticaret Merkezi Kentsel Tasarım Projesi'nin eski yerleşim alanları olan Şehitkerim Mahallesi, eski belediye binası, Ulu Cami, Kırkkaşık Bedesteni ve Yeni Hamam arasında kalan bölgeyi kapsadığını söyleyen Belediye Başkanı Şevket Can, tarihi çarşıları yeniden cazibe merkezi haline getireceklerini belirtti.
Başkan Can, "Tarihi Ticaret Merkezi Çevre Düzenleme ve Sağlıklaştırma Projesi; tarihsel süreç içinde kültürel, sosyal ve ekonomik niteliklerin biçimlendirdiği bir kentsel dokunun, mevcut sorun ve olanakların değerlendirilerek günün ve geleceğin gereksinmelerine uygun olarak yeniden düzenlenmesine yönelik, yaklaşık 20.855 m2'lik alanda 55 adet tescilli yapı,1 adet tescilli kemer kalıntısının ve 145 adet tescilsiz yapının bulunduğu 34 adet yapı adasından oluşmaktadır. Bu proje şehrimizin girişi olan Kleopatra Kapısının 300-400 metre ilerisinde işlevsel, tarihsel ve kamusal bir çok önemli yapıyı üzerinde barındıran Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan eski Tarihi Ticaret Merkezinin içinde barındırdığı tescilli yapıların ticaret işlevlerini koruyarak sağlıklaştırılması, alanın girişinde çarşı ile bütünleşik kullanıcının dinlenebileceği ve aynı zamanda bir buluşma, paylaşım noktası özelliği taşıyacak meydan düzenlemesini kapsamaktadır. Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi Çevre Düzenleme ve Sağlıklaştırma işinin iki etapta tamamlanması uygun görüldü. Birinci etap kapsamında alanın kuzeyinde yer alan 579 ile 580 nolu adalar tamamlanarak 29 adet dükkan vatandaşa teslim edildi. 274, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 297, 581, 582, 583, 584, 590, 591 adalarda çalışmalar devam ediyor. Bu adaların toplam dükkan sayısı 77'dir" dedi. Başkan Can, aynı proje kapsamında yer alan Kırkkaşık Bedesteni önü ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın batısında yer alan parkların düzenlemesi ve yer döşemesi çalışmalarının Çukurova Kalkınma Ajansı kapsamında hazırlanan proje desteği ile devam ettiğini söyledi.
(ERY-Y)

12.04.2017 12:09:10 TSI
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