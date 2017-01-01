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Hisarcık'ta satranç turnuvası



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Atatürk İlkokulu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde satranç turnuvası düzenlendi.

Atatürk İlkokulunda yapılan ilk, orta ve liseler arası satranç turnuvasında dereceye girenler belirlendi.

Miniklerde; Atatürk İlkokulundan Ahmet Sarıkaş birinci, Kutluhallar İlkokulundan Işıl Aygül ikinci, Karbasan İlkokulundan İbrahim Gök üçüncü oldu.

Yıldızlarda ilk üç dereceyi Şehitler Ortaokulu öğrencileri aldı. Buna göre; Zülkif Kahraman birinci, İsmail Aydoğan ikinci ve Ömer F. Eroğlu üçüncü oldu.

Gençlerde; Çok Programlı Anadolu Lisesinden Erol Alkan birinci, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesinden Mehmet Coşkun ikinci ve Çok Programlı Anadolu Lisesinden Mehmet Dağlı üçüncü oldu.

Satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında verilecek.(MA-EFE)



12.04.2017 12:13:04 TSI

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