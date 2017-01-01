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Körfez'de bahar temizliği için başlatılan çalışmalar sürüyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan bahar temizliği çalışmaları devam ediyor.

Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde başlatılan bahar temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Körfez'in 36 mahallesinin tamamında gerçekleştirilecek olan çalışma kapsamında, belirlenen periyot çerçevesinde temizlik işlemleri yapılıyor. Bahar temizliği kapsamında ilçedeki cadde ve kaldırımlarda yıkama ve bakım onarım çalışmaları yapılırken, yabancı ot, ağaç budama çalışmaları da devam ettiriliyor.

Körfez Belediyesi ekipleri şehir merkezinde olduğu gibi Körfez'in üst kısımlarında da çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bugüne kadar birçok projenin hayata geçirildiği köylerde, şimdi de konak yapımları, yollar ve cami bakımları gerçekleştiriliyor. Son olarak Dikenli Köyü Camiinin halıları da belediye tarafından yenilendi.

(İG-RFK-Y)



12.04.2017 12:15:19 TSI

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