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Iğdır Üniversitesi'nde alt yapı çalışmaları



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IĞDIR (İHA) - Iğdır Üniversitesi ile Türk Telekom Genel Müdürlüğü arasında, Üniversitenin teknik altyapısını geliştirmek için toplantı düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Uygulama Otelinde gerçekleşen toplantıya Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Türk Telekom Iğdır İl Müdürü İzzettin Doğan, Üniversite ve Türk Telekom yetkilileri katıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma yaptığı konuşmada, "Iğdır neden bir İstanbul gibi olmasın. Bir çok Avrupa Ülkesinde görüyorsunuz ufacık köylerde Üniversiteler var. Amerika'da benim kaldığım yerin nüfusu 10 bine yakındı ama Üniversite vardı. Öğrencilerin buraya gelip sağlıklı bir eğitim görmesi için iyi alt yapılara sahip olması gerekiyor. Iğdır Üniversitesini marka yapmak istiyoruz" dedi.

Türk Telekom Iğdır İl Müdürü İzzettin Doğan ise, "Rektör hocam Üniversitemize ve şehrimize gerçekten bir sinerji kazandırdı. Başta bizleri, Üniversitedeki personelleri ve bu şehri heyecanlandırdı. Hocamızın vizyonel bakışı neticesinde bizde heyecanlandıktan sonra acaba biz ne yapabiliriz diye düşündük. Üniversitenin şehre katkısı çok önemli. İnşallah buradaki bu sinerji ile Iğdır'ı kalkındırmak anlamında çok güzel şeyler yapılacağına bende yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Düzenlenen toplantı, Türk Telekom Iğdır İl Müdürü İzzettin Doğan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya hediye vermesinin ardından son buldu.

(ET-AT-Y)



12.04.2017 12:23:25 TSI

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