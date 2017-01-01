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'2. İnşaat Mühendisleri Gelişim Etkinliği' SAÜ'de düzenlendi



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnşaat Mühendisleri Topluluğu, Mühendislik Teknolojileri Topluluğu, Genç-İmo ve Yapı Tasarım Öğrenci Topluluğu tarafından '2. İnşaat Mühendisleri Gelişim Etkinliği' düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe SAÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yılmaz Uyaroğlu, SAÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Gündüz akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Uyaroğlu, "İnşaat mühendisliği bölümümüzün başarılı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Son zamanlarda inşaat mühendisliği alanında güzel çalışmalar yürütülüyor. Şuan Boğaziçi Üniversitesi Çelik Köprü yarışmasında öğrencilerimiz bulunmakta. Ben sizin Türkiye'nin inşaat alanın yaşadığı bu altın çağında önemli işlere imza atacağınıza inanıyorum. Verimli bir etkinlik olması diliyorum" dedi.

Mühendislik bir sanat işidir diyen İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gündüz, "Tabiatla mücadele ederek tabiat kuvvetlerini insanlığın emrine rasyonel şekilde sokan ve böylece insanlığın müreffeh ve mutlu yaşamalarını sağlayana mühendis, gereken usul ve vasıtaları üreten sanata da mühendislik denir. Boşu boşuna akıp giden nehirler üzerine yapılan barajlar suların enerjiye dönüşmesini sağlar, bu enerji ile yeni yeni fabrikalar hizmete girer ve oralarda insanlar iş sahibi olur. Mühendislik sayesinde farklı kıtalar birleşerek farklı kültürden insanlar birbirleriyle etkileşime geçmiştir. Biz burada üniversitede mühendisliğin temelini anayasasını kısaca anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Etkinliğin devamında İnşaat Mühendisi Emre Kısacak, 'İnşaat Mühendislerinin İlk Yılları' isimli sunumuyla öğrencilere mühendislik deneyimlerini aktardı. İhale Hazırlık Mühendisliği, Metraj Mühendisliği, Tasarım Mühendisliği, Metot Mühendisliği, Ar-Ge Mühendisliği ve Sözleşme Mühendisliği hakkında bilgi veren Kısacık, piyasanın en çok eksikliğini duyduğu alanın sözleşme mühendisliği olduğuna dikkat çekti. 2. İnşaat Mühendisleri Gelişim Etkinliği, iki gün boyunca dört oturumla devam edecek.

(BCT-İÇ)



12.04.2017 12:24:04 TSI

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