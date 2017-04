YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir bütçesinde rekor gerçekleşme

Büyükşehir bütçesinde rekor gerçekleşme



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda Büyükşehir Belediyesinin 2016 mali yılı denetim ve faaliyet raporları okundu ve oylandı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin gelir bütçesi yüzde 101,9 olarak gerçekleşirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bütçemizi ne kadar doğru yaptığımızı bu rakamlar da gösteriyor" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında, Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis gündem maddeleri arasında denetim komisyonu raporunun okunması da vardı. Denetim Komisyonu Başkanı İsmail Parmaksız, Manisa Büyükşehir Belediyesinin bütçe gerçekleşme oranın yüzde 101,93; MASKİ Genel Müdürlüğü bütçe gerçekleşme oranının da yüzde 95 bütçe gerçekleşmesi sağladığını söyledi. Parmaksız, komisyonun çalışmaları sırasında kendilerine destek olan daire başkanlıkları ve personellerine de teşekkür etti.



"Yine birinci olacağız"

Denetim Komisyonu raporunun okunmasının ardından söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2015 mali yılında bütçe gerçekleşmesi açısından 30 büyükşehir belediyesi arasında birinci seçildiklerini hatırlattı. Başkan Ergün, "2015 bütçe performans kriterlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi 30 büyükşehir arasından birinci oldu. Gelirde yüzde 101,9; giderde de 103,9 gerçekleşme var. Sadece 50 milyon TL Fen İşleri bütçesini arttırmış. Sağlık İşlerinde 9 milyonluk artış var. Üçüncü artış da ulaşım hizmetlerinde olmuş. Sadece bu 3 kalem aşağı yukarı 90 milyon fark olarak ortadadır. 2016 hedefimiz de yine 30 büyükşehir içinden yine birinciliği bırakmayacağız diye düşünüyorum. Demek ki bütçenin ne kadar doğru yapıldığını bu rakamlar da net bir şekilde gösteriyor" dedi.



Faaliyet raporu kabul edildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı faaliyet raporunu da masaya yatırdı. Mecliste Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2016 mali yılı faaliyet raporu da görüşüldü. Bu maddede mevzuat gereği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, koltuğunu Meclis 1. Başkanvekili Zülfikar Gürcan'a devretti. Meclis grup başkanvekillerinin gruplar adına söz almasının ardından yapılan oylamada, Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı faaliyet raporu, AK Parti Grubu'nun çekimser oyuna karşın, oy çokluğuyla kabul edildi.



Mecliste komisyon üyeleri belirlendi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı'nda encümen üyeleri ve ihtisas komisyonlarında görev alacak meclis üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları için gizli oylama ve açık oylama usulüyle meclis üyesi seçimi gerçekleştirildi. Encümen üyeliğine 5 isim seçildi. Yaşar Çataldere, Adnan Kaçire, İbrahim Onaylı, Hatice Gözeten ve Ahmet Palabıyık'ı aday gösterirken; MHP Grubu ise Serkan Serdar Adıgüzel, Faik Şentürk, Osman Vural, Cem Yalvaç ve Cihan Sarı isimlerini teklif etti. Yapılan gizli oylama sonucunda Encümen Üyeleri; Serkan Serdar Adıgüzel, Faik Şentürk, Osman Vural, Cem Yalvaç ve Cihan Sarı isimlerinden oluştu.

Encümen üyelerinin belirlenmesinin ardından İhtisas Komisyonları'nda görev alacak isimler belirlendi.

İhtisas komisyonları seçimlerinde İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na Can Mercül, Hüseyin Gündoğan, Ulus Kotluca, Hüseyin Eryüksel, Zeki Bilgin, Ahmet Kartay, Beray Erim, Mehmet Palabıyık ve Orkun Şıktaşlı seçildi.

Diğer komisyonlarda da şu isimler görev aldı:

"Plan ve Bütçe Komisyonu: İsmail Parmaksız, Ali Sezer, Burhan Tezcan, İbrahim Onaylı, Cem Yalvaç, Hüseyin Akkurt, Serkan Serdar Adıgüzel, Tuncay Ergün ve Ziya Elmalı.

Hukuk ve Tarifeler Komisyonu: Mehmet Candan, Ömer Tavşancı, Recep Çımat, Şule Uygur, Hikmet Çağan, Bilgehan Noyan, Doğan Ensivri, İsmail Başyiğit ve Mehmet Güzgülü.

Trafik ve Ulaşım Komisyonu: Ulus Kotluca, Ali Can, İlhan Türe, Osman Kaya, Cem Yalvaç, Ali Rıza Duman, Ahmet Cülen, Faik Şentürk ve Murat Biber.

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Mümtaz Kahya, Alp Sefa Gökkaya, Naciye Gürlek, Zehra Tiryaki, Burhan Tezcan, Hatice Gözeten, İbrahim Kaya, Dursun Kıvrak ve Lütfi Akdağ.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Hüseyin Eryüksel, Yaşar Çataldere, Mustafa Akın, Mesut Gelmez, Zeki Bilgin, Alp Safa Gökkaya, Cevdet Zurnacı, Faik Şentürk ve Oğuzhan Gezer.

AB ve Dış İlişkiler Komisyonu: Melike Doğru, Recep Çımat, Adnan Kaçire, Muhittin Yıldız, Cihan Sarı, Ali Uçak, Hayriye Hızal Kaygısız, Murat Biber ve Süleyman Kahramanlar.

Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu: Hatice Gözeten, Melike Doğru, Adnan Kaçire, Muhittin Yıldız, Hikmet Çağan, Ahmet Cülen, Hayriye Hızal Kaygısız, Süleyman Kahramanlar ve Zehra Tiryaki.

Tarım-Hayvancılık ve Orman Komisyonu: Hasan Öğüt, Ramiz Şiyak, Yaşar Çataldere, Mustafa Akın, Lütfi Akdağ, Ali Uçak, Doğan Ensivri, İsmail Başyiğit ve Yasin Dumlupınar.

Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu: Ahmet Palabıyık, Ahmet Esen, Fahrettin Ayçiçek, Ali Can, Ömer Zeren, Cevdet Zurnacı, Kemal Korkmaz, Mustafa İlteriş Yağcıoğlu ve Osman Vural.

Turizm-Tanıtım ve Sanat Komisyonu: İbrahim Onaylı, Hasan Öğüt, Mesut Gelmez, Aziz Günal, Cihan Sarı, Kemal Korkmaz, Mehmet Kelleci, Naciye Gürlek, Osman Vural.

Altyapı-Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu: Aziz Günal, İlhan Türe, Regaip Topuz, Fahrettin Ayçiçek, Orkun Şıktaşlı, Engin Okyay, Mehmet Kelleci, Mustafa İlteriş Yağcıoğlu ve Oğuzhan Gezer."

Tüm maddelerin oylanmasının ardından 10 Mayıs Salı günü, saat 18.00'de toplanmak üzere birleşime son verildi.

