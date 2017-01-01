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Mültecilere sıcak yemek ve barınma desteği



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VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, yeni bir umutla ülkelerini terk eden mültecilere sahip çıkıyor.

Üçüncü bir ülke umuduyla ülkelerinden ayrılıp geldikleri Van'da yakalanan 200 civarındaki mülteciye Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 3 öğün sıcak yemek ikramı ve kalacak yer desteği verdi. Yaklaşık 10 gün önce Van'da yakalanan mülteciler için Büyükşehir Belediyesi, 130 civarındaki yaşlı ve bebekli aileleri bir otelde konaklattı. Mültecilere misafir edildikleri süre zarfında 3 öğün sıcak yemek de verildi.

Büyükşehir Belediyesinin mülteci misafirleri, Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesindeki işlemlerinin tamamlanmasından sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.

(MSA-Y)



12.04.2017 12:31:15 TSI

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