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Akçakaleliler'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

- Akçakale halkı mitinge aktı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği büyük mitinge, yaklaşık 10 bin kişilik katılımla destek verdiklerini söyledi.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Yıldık'ın öncülüğünde il merkezine akın eden Akçakaleliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerini miting alanında yalnız bırakmayarak gösterdi. Ayhan, Erdoğan'ı Şanlıurfa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "yüzyılın lideri Sayın Erdoğan'a da böyle bir karşılama yakışırdı. AK Partilisi, MHP'lisi, vatanını, memleketini seven yaklaşık 10 bin kişi bu organizasyona iştirak etti. Mitinge katılan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Erdoğan sevdası dinmez"

Referandumu en iyi sonuçla atlatmak istediklerini, bunun için de yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Ayhan, "Akçakale olarak bizim hedefimiz sandıktan sadece 'evet' çıkması değil. Bizim hedefimiz Türkiye'de en yüksek 'evet' oyuna ulaşmak. Pazar günü sandık hakimiyetini korursak bu başarıyı yakalayabiliriz. Ve ilçemiz buradan Ankara'ya kadar iyi bir mesaj göndermiş olur" şeklinde konuştu.

Suriye sınırında yer alan Akçakale'de yaşayanların vatansızlığın, bayraksızlığın ne demek olduğunu, sınırın diğer tarafında yaşananlara şahitlik ederek gördüğünü kaydeden Ayhan, "O yüzden burada Recep Tayyip Erdoğan sevdası hiçbir zaman dinmiyor. İnsanların yüreğine kazınmış durumda. Bunu insanların yüzlerinde görüyorum. Ben tekrar mitingde liderimizi yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çifte bayram yaşadık"

AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık da Şanlıurfa'nın, düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle çifte bayram yaşadığını ifade ederek, "Akçakale, zalimin karşısında, mazlumun yanında duran ve eğilmeyen Recep Tayyip Erdoğan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Bu mitingde de öyle oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızı yüksek bir katılımla ağırladık ve yolcu ettik. Akçakaleliler olarak her zaman arkasında olduğumuzu hissettirdik. Tüm vatandaşlarımızı kutluyorum. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek 16 Nisandaki referandumda da istediğimiz sonucu elde edeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

(BB-SD-Y)



12.04.2017 12:31:16 TSI

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