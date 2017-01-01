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AGÜ - Azerbaycan Üniversiteleri İşbirliği



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KAYSERİ (İHA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan uluslararası ilişkiler üniversitesi olan ADA Üniversitesi ile kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Bakü Devlet Üniversitesi ve Hazar Üniversitesi ile de işbirliği için görüşmeler sürüyor.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile gittiği Azerbaycan'da, Ada Üniversitesi (Azerbaycan Diplomatik Akademisi), Bakü Devlet Üniversitesi ve Hazar Üniversitesi'nde temaslarda bulundu. Temaslar sırasında, temel amacı Azerbaycan dış işlerinde diplomatik kariyer için uzmanlar hazırlamak olan ADA Üniversitesi ile AGÜ arasında kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzalandı. Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile ADA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hafız Pashayev arasında imzalanan protokole göre, her iki üniversite bilişim teknolojisi, yönetim bilimleri, öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak programlar gibi bir çok alanda işbirliği yapacak ve ortak projeler üretecek. Prof. Dr. Sabuncuoğlu Bakü Devlet Üniversitesi ve Hazar Üniversitesi'ni de ziyaret etti. Bakü Devlet Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Irada Nuraddin Alieva, Hazar Üniversitesi'nde de Başkan Prof.Dr. Hamlet Isakhanli ile biraraya gelen Sabuncuoğlu, işbirliği görüşmelerinde bulundu.

Görüşmelerin ardından Bakü Devlet ve Hazar Üniversiteleriyle de anlaşma yapılması bekleniyor.

(TB-Y



12.04.2017 12:33:26 TSI

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