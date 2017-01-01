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Bursa-Gümrü arasında dostluk köprüsü



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Anadolu Kültür'ün "Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı II" kapsamında gerçekleştirdiği "Şehirlerin Buluşması" projesinin Bursa ayağı başladı.

İki şehrin belediyeleri, kültür sanat kuruluşları ve sivil toplum örgütleri arasında diyalog ve iş birliği geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında Bursa'da ilk sergi Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültürevi'nde açıldı. Türk ve Ermeni sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Mavi Küre" isimli sergi törenle açıldı. Serginin açılışına Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Ermenistan Gümrü Belediyesi Kültür Müdürü Artuş Mıkıtysan, Anadolu Kültür Eş Direktörü Eylem Ertürk, Hrant Dink Vakfı ve Türkiye Ermenistan Seyahat Fonu Proje Koordinatörü Nazlı Türker, Türkiye Ermenistan Burs Programı Proje Koordinatörü Zeynep Sungur ile sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Güney Özkılınç "Biz oradaki işleyişi öğrendik. Buradaki işleyişi de gelen konuklara anlattık. Bu tür kültür sanat faaliyetleri aracılığıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi ilerleyeceğine inanıyorum" dedi.

Ermenistan'ın Gümrü Belediyesi Kültür Müdürü Artuş Mıkıtstan da, "Bugün benim için çok mutlu bir gün. İki ülkenin insanları bir takım şeyler tarafından ayrıştı. Şimdi bazı konularda birleştiğimizi görebiliyoruz. Ön yargılar ve eksik bilgiler bu ayrışmaya neden olan etkenler arasında. Bu sergi zorlukları geçmeye, ilişkileri başka bir noktaya taşımaya yarayacaktır. Bundan sonra daha fazla yakınlaşacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Kültür Proje Koordinatörü Armine Avetisyan da projenin detaylarını anlattı. Anadolu Kültür'ün sinema, müzik ve görsel sanatlar alanında çalıştığını ifade eden Avetisyan, "Ermenistan'ın Gümrü şehri ile Bursa'yı bir araya getirmek istedik. Kültürel anlamda belediyeleri tanıştırmak, iş birliği oluşturmak için bir platform oluşturmaya çalıştık" dedi.

30 Nisan'a kadar açık kalacak olan sergide 12 sanatçının eserleri yer alıyor. Sanatçıların müzik, video ve resimlerinin yer aldığı sergi kimlik, hafıza ve coğrafya gibi konuları gündeme getirmeyi hedefliyor.

"Şehirlerin Buluşması" projesi kapsamında Cag Cambir ve Nida Ateş konser verecek. Ayrıca Nilüfer Belediyesi 'Tiyatro' da Ermeni yazar Hagop Baronyan'ın eseri olan, yönetmenliğini Engin Alkan'ın yaptığı "Şark Dişçisi' isimli oyunu Ermenistan'da sahneleyecek.

(MŞ)



12.04.2017 12:34:59 TSI

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