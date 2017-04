YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ETSO, rekortmenleri ödüllendirdi

ETSO, rekortmenleri ödüllendirdi

- ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik; "Devletin Özverili Çabalarına Hepimiz Destek Olmalıyız"

- Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep akdağ; Yatırımcı istikrar ve güven ister

- Maliye Bakanı Naci Ağbal; "Şimdi reform zamanı"



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenen "Vergi ve İhracat Rekortmenleri Ödül Töreni", Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın katılımıyla Polat Resort Otel'de gerçekleştirildi.

Törene, Bakanların yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, Orhan Deligöz, MHP Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan ile kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işadamları ve basın mensupları katıldı. Törenin açış konuşmasını ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik yaptı.

Bölgenin zor ekonomik şartlarına rağmen, ticaret yapan ve vergilerini ödeyerek kutsal bir görevi layıkıyla yerine getiren ticaret erbaplarını kutlayan Başkan Yücelik, verginin gelişmenin sigortası, ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasının en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Vergi bilincinin geliştiği ülkelerde, hesap verme ve hesap sorma kültürü de gelişir. Vergi bilincinin yerleşmesindeki en önemli iki etken; vergide adalet ve eşitlik ilkelerinin ne derece uygulandığıdır. Ayrıca, mükelleflerin adalet ve eşitlik ilkelerini nasıl idrak ettiği de vergi bilincinin yerleşmesindeki önemli etkenlerin başında gelir" diye konuştu.

"DEVLETİN ÖZVERİLİ ÇABALARINA HEPİMİZ DESTEK OLMALIYIZ"

Devletin, son yıllarda yaşanan seçim atmosferi ve akabindeki hain darbe girişiminden dolayı zarar gören ülke ekonomisini yeniden canlandırmak için samimiyetle ve büyük bir özveriyle çaba gösterdiğini kaydeden Yücelik şunları söyledi; "Önceki yıllarda uygulanan bölgesel teşvik sisteminin yanı sıra, cazibe merkezleri programı, KOSGEB Kredileri, Kredi Garanti Fonu'nun kefalet destekleri, nefes kredisi ve sicil affı gibi desteklerle ticaret hayatına destek sağlamaya çalışan hükümetin buna paralel olarak üretim ve istihdamı da artırmanın gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada özellikle, sicil affı konusunda hükümetin ve iş dünyasının samimi çabalarına bankaların da aynı şekilde katkı sağlamalarını ve esnafın, tüccarın işlerini kolaylaştırmalarını istiyoruz."

Hükümetin Cazibe Merkezleri Programı'nı açıklamasının ardından Erzurum'un ciddi anlamda yatırımcıların dikkatini çektiğini anlatan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Cazibe Merkezleri Programını şu anda şehrimizin ekonomik anlamda kalkınmasına imkan tanıyan çok ciddi bir teşvik paketi olarak görüyoruz. Hükümetin bu yöndeki çabalarına hepimizin elbirliği, güç birliği yaparak katkı sağlamalıyız. Üretim ve istihdam seferberliği özellikle bizim bölgemiz için hayati önem taşıyor. Kalkınmanın yolu üretmekten ve çok çalışmaktan geçer. Bunu başarabilirsek zaten sosyal ve ekonomik refah kendiliğinden gelecektir."

Törende daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bir konuşma yaptı.

Son yüz yılın en büyük teşviğinin Doğu illerine verildiğini kaydeden Başkan Sekmen, bölgenin emniyet ve insan bilgi birikimi açısından önemli bir yer olduğunu dile getirdi. Sekmen, bölgenin zor şartları altında iş yapan ticaret erbabının ödediği verginin daha değerli olduğunu söyledi.

Kendi uçaklarımız kendi ülke vatandaşını vurdu

Törende milletvekilleri adına konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Kamil Aydın da, Türkiye üzerinde emelleri büyük olan batılı güçlerin rüyalarının hala sona ermediğini ifade ederek, "Biz zannettik ki emniyetteyiz, kapımızı açık bırakabiliriz ama su uyudu, düşman uyumadı. Kendi uçaklarımız kendi ülke vatandaşını vurdu. Ama Allah'a şükür bu millet, tarihsel misyonu gereği bekasına sahip çıktı ve bu oyunu bozdu. 16 Nisan'da önümüzü açıp demir alıp harekete geçmeliyiz. Acı tecrübeler böyle bir öngörüyü ortaya koydu. Erzurum gibi ticaret ve yaşam açısında zor ekonomik şartlar açısında zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Sayın bakanımız da bizatihi kara kışa şahitlik etti. Gerekli yardımları yapacaklardır."

AKDAĞ'DAN AĞBAL'A 'CAZİBE MERKEZİ' TEŞEKKÜRÜ

MHP Milletvekili Prof. Dr. Aydın'ın ardından konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ da, Cazibe Merkezleri Programı'ndan söz ederek, Erzurum'da işsizlik oranlarının çok yüksek olmadığını ancak bunun yüksek orandaki göçe bağlı olduğunu vurguladı. Büyükşehirlerdeki hayatında sıkıntılı olduğunu anlatan Bakan Akdağ, "Ama bu bölgelerde yaşamak daha kolaydır. Maliye bakanımız olmasaydı, bu cazibe merkezleri içerisine giremezdik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yatırımcı istikrar ve güven ister. Dolayısıyla 16 Nisan kalıcı ekonomik güvenin korunmasında büyük bir imkandır. Bu meseleye karşı çıkanların arasında zengin batılı insanların çıkması çok manidardır. İstanbul'da hava alanı yapılırsa Frankfurt'taki hava limanı etkilenebilir" diye konuştu.

AĞBAL; "ŞİMDİ REFORM ZAMANI"

Maliye Bakanı Naci Ağbal da Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte Erzurum, Erzincan Bayburt ve Gümüşhane'yi içine alan Cazibe Merkezleri Programını birebir takip ettiklerini bildirdi. Her aşamada Kalkınma Bakanı'yla birlikte yapılacak yatırımlarda gerekli destekleri verdiklerini ifade eden Bakan Ağbal şöyle devam etti; "Siz rahat olun işinize bakın, yatırımlarınızı arttırın. İnşallah cazibe merkezleri sayesinde başta Erzurum olmak üzere Erzincan, Bayburt, Gümüşhane yatırımın ihracatın ve üretimin merkezi olacaktır. Bu 4 ilin ulaşım ve coğrafi konumu neticesinde bu illere önemli bir avantaj sağladı. 16 Nisan'dan sonra başvurular konusunda gerekli takipleri yapıp kalkınma bankasıyla birlikte yatırım desteğini vereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun. Son 7-8 aydır önemli kararlara imza attık. 15 Temmuz'da yapılan darbe girişimi sonrasında oluşan bir güven ve karamsarlık havası vardı. 2016 Ağustos ayından beri ardı ardına ekonomiyi canlandıracak kararları aldık. Gerek kredi destek garanti fonu, gerek KOSGEB, vergi indirimleri, teşvik ve yapılandırmaları konusunda hepsi tek tek çalışıldı ve yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı destekleyecek birçok kararı bu dönemde aldık."

"YATIRIM, İSTİHDAM VE İHRACAT ARTACAK"

Maliye politikasının büyümede önemli bir fonksiyon üstlendiğinin altını çizen Bakan Ağbal, "Yatırımı ihracatı destekleyecek kararları bu dönemde aldık. Özellikle 2016'nın son çeyreğinde tekrar büyüme yönünde ekonomide bir gelişme var. Yüzler gülmeye başladı. İşler açılmaya başladı. 2017 yılı 2016'dan ekonomik anlamda daha iyi bir yıl olacaktır. İhracat ve üretim yönünde bizi sevindiren gelişmeler ve göstergeler var. Özel tüketim harcamaları yönünden reel sektörde ve tüketici güven endeksinde gelecek günlere yönelik önemli gelişmeler var. 15 Temmuz'un oluşturduğu sıkıntıları, etrafımızda oynanan oyunların üstesinden geldik. Şimdi reform zamanı Türkiye'de yönetim şeklinde radikal köklü değişim yapma zamanıdır. Büyük bir destekle kabul edilecek ve Türkiye'de yatırım istihdam ve ihracat artacaktır."

Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. İlk olarak ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'a günün anısına plaket takdim etti. Daha sonra Kurumlar, Gelir, Gayri Menkul Sermaye İradı ve yüksek düzeyde ihracat yapan firmalar plaketlerini Bakanlar ve diğer protokol üyelerinin elinden aldı.

BİRİNCİLER

2012 Yılı Kurumlar Vergisi Birincisi, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.

2014 Yılı Kurumlar Vergisi Birincisi Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş.

2015 Yılı Kurumlar Vergisi Birincisi Bostancıoğlu Emlak İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

2012 Yılı Gelir Vergisi Birincisi Hifzi Kaplan

2014 Yılı Gelir Vergisi Birincisi Necdet Özkan

2015 Yılı Gelir Vergisi Birincisi Mehmet Tan Özyapar

2013, 2014 ve 2015 Yılı İhracat Birincisi Polat Kardeşler Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

2014 Yılı Gayri Menkul Sermaye İradı Birincisi Mehmet Cengiz Erturan

2015 Yılı Gayri Menkul Sermaye İradı Birincisi Lütfü Yücelik

İKİNCİLER

2012 Yılı Kurumlar Vergisi İkincisi, Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş.

2014 ve 2015 Yılı Kurumlar Vergisi İkincisi Akgün İnşaat ve Fors Yapı İnşaat Ltd. Şti.

2013 Yılı Gelir Vergisi İkincisi Lütfü Yücelik

2014 Yılı Gelir Vergisi İkincisi Adnan Taş

2012 Yılı İhracat İkincisi, Polat Kardeşler Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.

2013 ve 2014 Yılı İhracat İkincisi, Er Dengizekler Orman Ürünleri Ve Mobilya Ltd. Şti.

2015 Yılı İhracat İkincisi, K.N. Bayramoğlu Un Ve Gıda Hayvancılık Ltd. Şti.

2012 Yılı Gayri Menkul Sermaye İradı İkincisi Mehmet Cengiz Erturan

2015 Yılı Gayri Menkul Sermaye İradı İkincisi Nihat Çağlar

ÜÇÜNCÜLER

2013 Yılı Kurumlar Vergisi Üçüncüsü Özyapar Orman Ürünleri Ltd. Şti.

2014 Yılı Kurumlar Vergisi Üçüncüsü Çimenler Otomotiv Ticaret Sanayi A.Ş.

2015 Yılı Kurumlar Vergisi Üçüncüsü Er Bulutlar İnşaat Sanayi Ltd.Şti.

2012 Yılı Gelir Vergisi Üçüncüsü Lütfü Yücelik

2013 Ve 2014 Yılı Gelir Vergisi Üçüncüsü Hifzi Kaplan

2015 Yılı Gelir Vergisi Üçüncüsü Cemil Kara

2012 Yılı İhracat Üçüncüsü, Akgün İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

2013 Yılı İhracat Üçüncüsü, Yardımcı Hırdavat Nakliye Ticaret Sanayi Ltd. Şti.

2014 Yılı İhracat Üçüncüsü, Bayramoğlu Yem Ve Un Sanayi Ticaret A.Ş.

2013 Yılı Gayri Menkul Sermaye İradı Üçüncüsü Mehmet Cengiz Erturan

2015 Yılı Gayri Menkul Sermaye İradı Üçüncüsü Adem Dede

DÖRDÜNCÜLER

2013 Yılı Kurumlar Vergisi Dördüncüsü Er-Kal Elektrik İnşaat Ltd.Şti.

2015 Yılı Kurumlar Vergisi Dördüncüsü Özyapar Orman Ürünleri Ltd. Şti.

2012 ve 2013 Yılı Gelir Vergisi Dördüncüsü Adnan Taş

2014 Yılı Gelir Vergisi Dördüncüsü Cemil Kara

2015 Yılı Gelir Vergisi Dördüncüsü Yener Yılmaz

2012 Yılı İhracat Dördüncüsü, Er Dengizekler Orman Ürünleri ve Mobilya Ltd. Şti.

2014 Yılı İhracat Dördüncüsü, Yardımcı Hırdavat Nakliye Ltd. Şti.

2015 Yılı İhracat Dördüncüsü, Nur Elektrik Makine Sanayi Ltd. Şti.

BEŞİNCİLER

2012 Yılı Kurumlar Vergisi Beşincisi, Oltu Kömür Maden Ve Petrol Ürünleri Sanayi A.Ş.

2013 Yılı Kurumlar Vergisi Beşincisi, Er Doğu Pazarlama Tıbbi Malzeme A.Ş.

2014 Yılı Kurumlar Vergisi Beşincisi, Özyapar Orman Ürünleri Ltd. Şti.

2015 Yılı Kurumlar Vergisi Beşincisi, Birlik Un Gıda Pazarlama A.Ş.

2014 Yılı Gelir Vergisi Beşincisi Lütfü Yücelik

2015 Yılı Gelir Vergisi Beşincisi Hifzi Kaplan

2013 Ve 2015 Yılı İhracat Beşincisi, Akgün İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti.

2014 Yılı İhracat Beşincisi, KN. Bayramoğlu Un Gıda Hayvancılık Ltd. Şti.

2012 Yılı Gayri Menkul Sermaye İradı Beşincisi Bedri Amil

2013 Yılı Gayri Menkul Sermaye İradı Beşincisi Muhammet Tevfik Gemalmaz

2015 Yılı Gayri Menkul Sermaye İradı Beşincisi Mehmet Cengiz Erturan

ALTINCILAR

2014 Yılı Kurumlar Vergisi Altıncısı, Kale Blokbims Hafif Yapı Elemanları Ticaret A.Ş.

2015 Yılı Kurumlar Vergisi Altıncısı, Düzgün Marketçilik Gıda Pazarlama Ltd. Şti.

2013 Yılı Gelir Vergisi Altıncısı Cemil Kara

2014 Yılı Gelir Vergisi Altıncısı Nihat Çağlar

2015 Yılı Gelir Vergisi Altıncısı Olgun Gür

YEDİNCİLER

2013 Yılı Kurumlar Vergisi Yedincisi, İkbal Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

2014 Yılı Kurumlar Vergisi Yedincisi, K.N. Bayramoğlu Un Gıda Hayvancılık Ltd. Şti.

2015 Yılı Kurumlar Vergisi Yedincisi, Bayramoğlu Yem ve Un Ticaret A.Ş.

2013 Yılı Gelir Vergisi Yedincisi, Nihat Çağlar

2014 Yılı Gelir Vergisi Yedincisi Mehmet Ali Korkusuz

SEKİZİNCİLER

2012 Yılı Kurumlar Vergisi Sekizincisi, Me-Ka İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

2013 Yılı Kurumlar Vergisi Sekizincisi, Çimenler Otomotiv Ticaret Sanayi A.Ş.

2014 Yılı Kurumlar Vergisi Sekizincisi, Düzgün Marketçilik Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

2015 Yılı Kurumlar Vergisi Sekizincisi, Kale Blokbims Hafif Yapı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş.

2012 Yılı Gelir Vergisi Sekizincisi, Cemil Kara

2013 Yılı Gelir Vergisi Sekizincisi, Muhammet Sunar

DOKUZUNCULAR

2012 Yılı Kurumlar Vergisi Dokuzuncusu, Çimenler Otomotiv Ticaret Sanayi A.Ş.

2013 Yılı Kurumlar Vergisi Dokuzuncusu, İlgi Mobilya Tekstil İnşaat Ltd. Şti.

2014 Yılı Kurumlar Vergisi Dokuzuncusu, Er Bulutlar İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Ltd. Şti.

2015 Yılı Kurumlar Vergisi Dokuzuncusu, Erdoğu Pazarlama Tıbbi Malzeme Ticaret Sanayi A.Ş.

2013 Yılı Gelir Vergisi Dokuzuncusu, Hüseyin Akal

ONUNCULAR

2013 Yılı Kurumlar Vergisi Onuncusu, Şanda Kardeşler İnşaat Taahhüt Ltd. Şti.

2014 Yılı Kurumlar Vergisi Onuncusu, Bayramoğlu Yem ve Un Sanayi A.Ş.

2015 Yılı Kurumlar Vergisi Onuncusu, Çakıroğlu Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Ltd. Şti.

2013 Yılı Gelir Vergisi Onuncusu, Olgun Gür

(ERZ-AT-Y)



12.04.2017 12:36:01 TSI

NNNN