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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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AK Parti kapı kapı dolaşıyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:29
AK Parti kapı kapı dolaşıyor

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - AK Parti Yalova teşkilatı, Altınova'da kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor.
AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve partililer, referandum öncesi mahalle gezileri yaparak, vatandaşlara yeni sistem hakkında bilgi verip, 'evet' oyu istiyor.
Referandumun ülkemizin şaha kalkışının bir başlangıcı olduğunu belirten Metin Oral, "Ülkemiz son 15 yılda tüm dünyanın şaşkınlık içerisinde takip ettiği bir yükseliş içerisinde. Bu yükselişi engellemek isteyen dışta Avrupa, içte onların maşaları hainlerce oyunlarla üzerimize geliyorlar. Kaygı ve korku ile Avrupa ve bunların ülkemizdeki maşaları açık açık hayır propagandası yürütüyorlar. Kanlar akıtıp, demokrasimize el uzatmaya çalışıyorlar. Ama her seferinde ülkemizin gücünü görüp, gerekli cevabı da alıyorlar" dedi.
(MM-MŞ)

12.04.2017 12:36:56 TSI
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