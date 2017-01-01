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MHP İl Başkanı Ahmet Saltan referandum çalışmalarını değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - MHP Kilis İl Başkanı Ahmet Saltan, referandum çalışmalarında Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

MHP Kilis İl Başkanı Ahmet Saltan, basın mensuplarıyla kahvaltılı bir toplantı yaptı. İl Başkan Saltan, 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "İmkanlarımız ölçüsünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ev toplantıları yapıyoruz. Genel merkezimiz kendi imkanlarımızla referandum çalışmalarını yürütmemizi istedi. Bizde elimizdeki olanaklarla 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum ile ilgili çalışıyoruz. Öyle bir seçim gibi bütçemiz yok. Her hangi bir yerden destek aldığımızda yok. MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin verdiği talimatlar ve direktiflerle seçim çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

(MAD-SD-Y)



12.04.2017 12:39:58 TSI

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