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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Engelli vatandaşlara akülü araç

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:34
Engelli vatandaşlara akülü araç
Engelli vatandaşlara akülü araç

(Fotoğraflı)

ZONGULDAK (İHA) - Avrupa Zonguldaklılar Derneği tarafından Devrek ve Çaycuma'da yaşayan engelli vatandaşlar için akülü araç hediyesin de bulundu.
Merkezi Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde faaliyette bulunan Avrupa Zonguldaklılar Derneği tarafından kendilerine müracaata bulunan Devrek ile Çaycuma ilçesinde ki engelli vatandaşların yaşamlarını daha kolay sürdürebilmeleri için üç adet akülü araç hediye edildi. Ayrıca Çaycuma'nın Dereköseler Köyü Ortaokulu bünyesinde bulunan ana sınıfında eğitim gören erkek ve kız öğrenciler için yedi koli oyuncak gönderildi.
Engelli araçlarının vatandaşlara ulaştırılması konusunda açıklama yapan Dernek Başkanı Mehmet Karakulak, "Derneğimiz merkezinin Avrupa'da olmasına Türkiye'de ki engelli vatandaşlarımız genlikle bizlere sosyal paylaşım siteleri üzerinden bize ulaşarak ihtiyaçlarını arz ediyorlar. Bizlerde sosyal sorumluluk gereği kabul ettiğimiz bu istekleri elimizden geldiği kadar derneğimiz aracılığıyla karşılamaya çalışıyoruz. Bugün de üç akülü aracı vatandaşlarımıza hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz o vatandaşlarımızın duaları bizlere yeter elimizden geldiğince bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" diye konuştu.
(FE-OA-Y)

12.04.2017 12:43:06 TSI
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