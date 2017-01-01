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Enver Yılmaz: "Popülizm yok, hizmet var"

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:36
Enver Yılmaz: "Popülizm yok, hizmet var"
Enver Yılmaz: "Popülizm yok, hizmet var"
- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz:
- "Sahil kordonunun çehresini değiştiriyoruz"
- "Bizde popülizm yok hizmet var"

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde Vali Konağı ile Soya Kavşağı arasındaki 4.5 km'lik güzergahın tamamını sıcak asfaltla kapladı.
Gece-gündüz aralıksız yürütülen çalışmalar sonrasında tamamlanan yol, modern görünümü ve konforuyla vatandaşların takdirini kazandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz yaptığı açıklamada, "Yaz ayları gelmeden bu yolumuzun alt yapısını tamamen elden geçirerek sıcak asfaltla kaplayacağımızın sözünü vermiştik. Sıra yürüyüş, koşu ve bisiklet yolunun tamamlanmasına geldi. Bizde popülizm yok, hizmet var" dedi.
Hayata geçirdiği projelerle 19 ilçede değişim ve dönüşüme devam eden Büyükşehir Belediyesi, Altınordu sahilini yepyeni bir görünüme kavuşturmak için çalışmalara aralıksız devam ediyor. Vali Konağı ile Soya Kavşağı arasında yaklaşık 4.5 km'lik güzergahta sıcak asfalt çalışmasını tamamlayarak önemli bir mesafe alan Büyükşehir, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolunun yapımı için de hummalı bir çalışma sürdürüyor.

Sahil yoluna yeni çehre
Başkan Yılmaz özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan güzergahı, yenilenen yüzüyle hizmete sunmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "OSKİ, AKSA Doğal Gaz, Telekom ve YEPAŞ gibi kurumların kendi hatlarını yenilediği 4,5 km yol üzerinde bulunan Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik Bulvarı, İbrahim Fırtına Bulvarı ve Soya Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Gece gündüz demeden sürdürülen çalışmalarda emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sıcak asfalt çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımızın büyük memnuniyet duyduğunu görüyoruz. Altınordu sahilimiz, Ordu ilimize yakışır bir çehreye kavuşacak" diye konuştu.
Başkan Enver Yılmaz, çalışmaların yaza kadar tamamlanacağının müjdesini vererek, "Özellikle yazın yoğun olarak kullanılan bu bölgemizdeki çalışmaları, inşallah Haziran ayına kadar tamamlayarak bu sahayı halkımızın hizmetine sunacağız. Bilindiği üzere limana kadar olan sahil kordonunda genişletme ve düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Altınordu sahilinin güzelliğine güzellik katacak projemiz tamamlandığında sahil kesimindeki canlılık daha da artacak" dedi.

Kordon değişiyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından turizmin gelişmesine katkı sağlamak ve şehir insanının rahat nefes alabileceği sosyal bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla hazırlanan Altınordu Rıhtım Projesi kapsamında da çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Yılmaz, "Rıhtım iskelesiyle İlk Adım Anıtı arasında daha önce kaya parçalarıyla dolgu yapılan alana moloz dökülerek zemin düzgün hale getirilmiş, yürüyüş tretuvarı ve elektrik direklerinin de sökümü gerçekleştirilmişti. Kordon boyu, hazırlanan proje doğrultusunda yeniden düzenlenerek modern görünüme kavuşturulacak. Bu sezon halkımızın hizmetine sunmayı hedeflediğimiz projemizle Ordu sahili gıptayla bakılacak bir yaşam alanına dönüşecek" şeklinde konuştu.
(MAK-SLH-Y)

12.04.2017 12:44:05 TSI
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