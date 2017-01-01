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Küçük tenisçilerin büyük mücadelesi



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Okulsporları Küçükler Tenis Grup Birinciliği müsabakaları Trabzon'da yapıldı.

Beşirli Tenis Kompleksi'nde yapılan müsabakalara küçük kızlarda 14 ilden 56, erkeklerde ise 14 ilden 49 sporcu katıldı. 4 ayrı kategoride yapılan müsabakalarda birinciliği elde eden 4 kız ve 4 erkek takım, önümüzdeki ay yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, tenisin giderek daha çok ilgi duyulan bir spor haline geldiğinin altını çizdi, "Küçük sporcularımızı izlediğimizde, diğer branşlarda olduğu gibi teniste de önemli organizasyonlarda büyük başarılar elde edeceğimize olan inancımız arttı" diye konuştu.

Tenis İl Temsilcisi Serpil Sungur da, Hakkari'den Bingöl'e, Van'dan Iğdır'a, İzmir'den Sinop'a kadar çeşitli illerden Trabzon'a gelen sporcuların birbirleriyle kaynaşmasının da, organizasyon en sevindirici yanlarından biri olduğunu dile getirdi.

(BK-ÖS-Y)



12.04.2017 12:44:17 TSI

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