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Akınsoft'dan HATSO üyelerine seminer



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Akınsoft Genel Merkezi tarafından Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) üyelerine seminer verildi.

Akınsoft AR-GE Sorumlusu ve Uzmanı Ahmet Eken'in eğitimci olarak katıldığı seminerde, 'E-Ticaret sistemlerinin günümüzde önemi ve kullanımı, E-Ticaret sisteminin getirdiği avantajlar, E-Fatura, E-Arşiv zorunluluğu ve kullanımı' konularında sunum yapılarak, HATSO üyelerine detaylı bilgiler verildi.

Katılımın yoğun olduğu seminer sonunda katılımcılara çekilişle sürpriz hediyeler verildi.

Seminer sonrası HATSO Başkanı Servet Taş'ı makamında ziyaret eden Akınsoft yetkilileri, bilişim teknolojisinin yaygın olduğu günümüzde meslek kuruluşları üyelerini bilgilendirdiklerini, Hakkari'de bulunmalarından duydukları memnuniyetlerini belirterek, HATSO üyeleri ile bir araya gelmelerini sağlayan HATSO yönetimine teşekkür ettiler.

(FT-MSA-Y)



12.04.2017 12:45:37 TSI

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