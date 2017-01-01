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Hassa-Dörtyol Tünel Projesinde önemli adım atıldı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) öncülüğünde yürütülen "Hassa-Dörtyol Tünel Projesi" kapsamında önemli bir adım atıldı.

Gaziantep ve bölge sanayisini İskenderun Limanı'na daha kısa mesafeden ulaşımını sağlayacak Hassa-Dörtyol Tünel Projesinin; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yatırım programına alındığı bildirildi. Birbiriyle bağlantılı 4 ayrı tünelin bulunduğu projenin ve otoyol bağlantılarının tamamlanmasıyla birlikte İskenderun Limanı'na ulaşım mesafesi Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesinden 80 kilometreye ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinden yaklaşık 110 kilometreye düşmüş olacak. Yeni bir sanayi ve ticaret aksı oluşturacak tünel projesi, bütün bölge şehirlerinin ihracatını bu kanal üzerinden İskenderun Limanı'ndan dünyaya göndermesini, böylece işadamlarının elde edeceği zaman ve maliyet tasarrufu sayesinde rekabet gücünün olumlu etkilenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Projenin yatırım programına alınmasından dolayı mutlu olduklarını belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yaptığı yazılı değerlendirmede, "Yaşanan bu gelişme proje açısından oldukça önemlidir. Bundan sonraki sürecin de hızlı bir şekilde ilerleyeceğini umuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanının bu yıl Şubat ayında toplu açılış töreni için geldiği Gaziantep'te Hassa-Dörtyol Tünel Projesi'nin yatırım programına alınması için söz verdiğini hatırlatan Konukoğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile projeye destek veren ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

-"Sanayinin çehresi değişecek"

Tünel projesi yapımına gelecek yıl başlanmasını beklediklerini belirten GSO Başkanı Konukoğlu, en kısa zamanda tamamlanarak hizmete sunulmasının hedeflendiğini kaydetti. Konukoğlu, Gaziantepli iş adamların yanı sıra bölge iş adamlarına maliyetlerin düşürülmesinde önemli avantaj sağlanacağını vurgulayarak, "Projemiz kapsamında, Gaziantep - Hassa arasındaki ara yolun da yüksek standartlı duble yola çevrilmesi ve bunun karayolu ulaşım ağına alınmasına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından önceki yıllarda onay verilmişti. Ulaşımın iyileştirilmesi hedeflenen projemiz kapsamında tünellerin ve otoyol bağlantılarının tamamlanmasıyla birlikte; Gaziantep-Mersin Limanı arasındaki 270 kilometrelik mesafe, Gaziantep-İskenderun Limanı ile 110 kilometreye inecek. Kuruluşuna onay aldığımız Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesinden limana uzaklık ise 80 kilometre olacak. Hem zaman hem de maliyetler açısından büyük avantaj sağlanacak. Proje sadece Gaziantep'in değil Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman iletüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin denize ulaşımını kısaltarak, bölgeyi denizle kucaklaştıracak.İhracat kapasitesini artıracak. Bölgenin geleceği için önemli olan bu proje, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

(AK-SD-Y)



12.04.2017 12:45:44 TSI

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