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Engelli ve hastalar evlerinden alınıp oy kullanmaya götürülecek

- Eskişehir'de, gelen talepleri karşılamak için yaklaşık 40 araç referandumda görev yapacak



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de engelli ve hasta vatandaşlar evlerinden alınarak oy kullanmaya götürülmeleri için çalışmalar yapılıyor.

Türkiye 16 Nisan'a hazırlanırken, engelli ve hasta vatandaşların da oy kullanması için düğmeye basıldı. Konuyla ilgili Eskişehir'de de hazırlıklar devam ediyor. Oy kullanma işlemini tamamlayan vatandaşlar, yine araçlarla adreslerine bırakılacaklar. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, ekiplerin gelen taleplere göre hazırlandığını anlattı. Engelli ve hasta vatandaşların kendilerine ulaşması halinde evlerinden alınarak oy kullanılmaya götürüleceğini belirten Dr. Mumcu, Eskişehir'de yaklaşık 40 aracın referandumda çalışacağını ifade etti. Cumartesi gününe kadar talepleri alacaklarından söz eden Dr. Ali Mumcu, özel ve devlet hastanelerinde yatmakta olan hastaların da oy kullanabileceğini aktardı.

(MSY-MET-Y)



12.04.2017 12:46:14 TSI

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