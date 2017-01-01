12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Emekliler derneği ile Medical Park Hastanesi arasında protokol imzalandı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:38
Emekliler derneği ile Medical Park Hastanesi arasında protokol imzalandı
Emekliler derneği ile Medical Park Hastanesi arasında protokol imzalandı

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Tüm İşçi Emeklileri Derneği Elazığ Şubesi ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı.
Daha önce birçok kurumla sağlık protokolü imzalayan Medical Park Elazığ Hastanesi, Tüm İşçi Emeklileri Derneği Elazığ Şubesi ile sağlık hizmetleri protokolü imzaladı. Tüm İşçi Emeklileri Derneği Elazığ Şubesi Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine, Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, Hastanenin Kurumsal Pazarlama Müdürü Yelda Arpacı ve Tüm İşçi Emeklileri Derneği Elazığ Şubesi Başkanı Mehmet Kayabaş katıldı.
Tüm İşçi Emeklileri Derneği Elazığ Şubesi ile daha önce imzalamış oldukları sağlık protokolünün sona erdiğini belirten Hastanenin Kurumsal Pazarlama Müdürü Yelda Arpacı, "Bizde Tüm İşçi Emekliler Derneği ile tekrar bir sağlık protokol imzaladık. Bu protokolün her iki tarafa hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Tüm İşçi Emeklileri Derneği Elazığ Şubesi Başkanı Mehmet Kayabaş ise, "Geçen yıl yaptığımız sağlık protokolünün süresi doldu. Bizde bu yıl tekrar sözleşmemizi yenileyeceğiz. Hastanede her türlü hizmette yaptığımız protokol gereği, dernek üyeleri ve birinci derece yakınları indirimli olarak faydalanacaktır " şeklinde konuştu.
(YÖ-HİV-Y)

12.04.2017 12:46:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şavak aşireti 'Evet' diyecek
YEREL

ŞAVAK AŞİRETİ 'EVET' DİYECEK
Öğrenciler, camide bir araya geldi
YEREL

ÖĞRENCİLER, CAMİDE BİR ARAYA GELDİ
lazığ'da motosiklet kazası:1 ağır yaralı
YEREL

LAZIĞ'DA MOTOSİKLET KAZASI:1 AĞIR YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...