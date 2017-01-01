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Dursunbey Saz Bölgesine Büyükşehir Ada Kafe yapacak



(Fotoğraflı)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Dursunbey Saz Bölgesine, etrafında su görselleri ile çevrili olan ada kafe ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Saz bölgesinde DSİ tarafından sürdürülen Suçıktı deresi ıslah çalışmaları esnasında Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın girişimleri ile ortada kalan asırlık çınarların korunması için bir adacık oluşturulmasına karar verilmişti. Dursunbey'de gerçekleşen 'Güçlü Evet, Güçlü Millet' mitinginin ardından Dursunbey Belediyesine geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a yapılması planlanan Ada Kafe hakkında bilgi veren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Başkan Uğur'a ve Kent Estetiği Daire Başkanı Fatih Doğan'a ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Bahçavan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından yapılacak Ada Kafe, Saz bölgesinde yapılacak olan amfi tiyatro ve rekreasyon projesinin detaylarını anlattı. Ada Kafe'nin görsellerini inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı görselleri beğenirken, projeyi Balıkesir'de yapımı süren Çay deresi projesine benzetti.

Dursunbey'e yapılacak olan her türlü projeye destek olmaya hazır olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Kent Estetiği Daire Başkanı Fatih Doğan'dan da projede hangi aşamalara gelindiği hususunda bilgi aldı. DSİ'nin adaya çevireceği bu yere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Ada kafe, çevre düzenlemesi yapılması talimatını veren Başkan Uğur, diğer etap olan Saz rekreasyon projesini de onayladıklarını ve önümüzdeki günlerde ihale edileceğini belirtti.

Saz rekreasyon projesi ile ilgili detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

(HD)



12.04.2017 12:47:34 TSI

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