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Anneler çocuklarıyla birlikte satranç öğrendi



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Manisa'da ilk kez anne ve çocuklarına yönelik düzenlenen satranç kursu tamamladı. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve İstiklal İlkokulu Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen satranç kursuna 22 öğrenci ve 22 anne katıldı. Çocuklarıyla birlikte satranç öğrenen anneler artık evlerinde çocuklarıyla daha kaliteli vakit geçireceklerini belirtti.

Manisa'da ilk kez anne ve çocuklarına yönelik 15 Kasım 2016 tarihinde İstiklal İlkokulunda başlayan 'Çocuğumla satranç öğreniyorum' kursu tamamlandı. Haftada 4 saat toplam 80 saat süren kursa 22 öğrenci ve 22 anne katılarak birlikte satranç öğrendi. Evlerinde çoğu zaman bilgisayar ve cep telefonlarıyla vakit geçirdiklerini belirten veliler artık çocuklarıyla birlikte satranç oynamaya başladıklarını ve daha kaliteli vakit geçirdiklerini belirterek kursu düzenleyen Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.

İstiklal İlkokulunda Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi ve İstiklal İlkokulu Müdürlüğü işbirliği ile açılan ''Çocuğumla Satranç Öğreniyorum'' kursunun son gününde Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca ziyaret ederek kurs hakkında İstiklal ilkokulu Müdürü Gürsel Saka tarafından bilgilendirildiler.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, müdürlük olarak İstiklal İlkokulu Müdürü Gürsel Saka ve ekibine gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ederken kurs öğretmenine ve kursiyerlere de başarılar diledi.

Haftada 4 saat toplam 80 saat süren anne ve çocuklarının katıldığı satranç kursu tamamlandığını ve kursta 22 öğrenci ve annenin satrancı öğrendiğini kaydeden Kanca, "Bu kursumuz Manisa'da bir ilk belki de Türkiye'de de bir ilk. Buradaki amacımız çocuklarımızın evlerinde velileriyle birlikte daha kaliteli vakit geçirmelerini ve birlikte bir şeyler paylaşmalarını sağlamaktı. Geri dönüşleri de çok iyi oldu. Anneler çocuklarıyla birlikte satranç öğrendi. Bu tip kurslarımızın devamı gelecek" dedi.

Kursun tamamlanması nedeniyle kursa katılan anne ve öğrencilere kitap hediye edilirken sertifika töreninin okulda devam eden diğer kursların da tamamlanmasının ardından gerçekleştirileceği öğrenildi.

(SC-Y)



12.04.2017 12:48:57 TSI

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